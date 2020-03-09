«مدينة نصر» تضخ 12 مليار جنيه استثمارات خلال 3 سنوات

تعتزم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ضخ استثمارات بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بواقع 4 مليارات سنويًا ، فى مشروعاتها المختلفة سواء «تاج سيتي» أو «سراي» أو «غرب أسيوط» حتى 2022.

وتمتلك «مدينة نصر للإسكان» محفظة أراضٍ تتجاوز 9 ملايين متر مربع، موزعة بواقع 3.5 مليون بمشروع تاج سيتى، و5.5 مليون فى «سراي»، وما يزيد على 45 فداناً فى مدينة السادس من أكتوبر وحدائق النصر، بالإضافة لمشروع الواحة.

كشف أحمد الهتيمى، العضو المنتدب فى «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، أن شركته ستضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه العام الحالى بمشروعى «سراي» و«تاج سيتي»، ضمن خطتها لتسريع وتيرة الإنشاءات ومعدلات الحجز والمبيعات.

وأضاف فى مؤتمر صحفى عقد أمس –الأحد- أن شركته تعتزم ضخ استثمارات مماثلة بقيمة 8 مليارات جنيه فى العامين المقبلين 2021 و2022، فيما تستهدف تسجيل مبيعات وحجوزات خلال العام الحالى بقيمة تصل إلى 7.5 مليار.

وأوضح أن شركته تستهدف تسجيل إيرادات بما يصل إلى 3 مليارات جنيه فى العام الحالى، مقارنة بنحو 2.2 مليار فى 2019.

وأشار الهتيمى إلى أن الشركة تعتزم بدء تسويق مشروعها الجديد فى غرب أسيوط خلال العام الجارى، على أن تبدأ الإنشاءات العام المقبل، لافتًا إلى أنها سددت %10 من قيمة الأرض التى حصلت عليها من جهاز تنمية مدينة ناصر فى نوفمبر الماضى.

ولفت إلى أن التكلفة الاستثمارية للمتر بمشروع غرب أسيوط ستدور حول 7 آلاف جنيه، مؤكدًا أن الشركة ستعتمد على تمويل الجزء الأكبر فى المشروع على المبيعات قبل التسليم.

وتبلغ المساحة الإجمالية لأرض غرب أسيوط نحو 436.8 ألف متر مربع، بقيمة إجمالية 340 مليون جنيه.

وأضاف الهتيمي: «أسيوط» تُعد من المحافظات الواعدة بمجال المشروعات السكنية، إذ قامت الدولة مؤخرًا بضخ استثمارات تتخطى المليار جنيه فى مشروعات الطرق والمرافق، مؤكدًا أن الطلب على الإسكان الفاخر بالمحافظة ساهم فى قرار الاستثمار بها.

وصرح بأن شركته تدرس شراء قطع أراضٍ بمحافظات أسوان والمنيا، فى إطار توجه الدولة العام نحو تنمية الصعيد والأقاليم.

وأكد أن «مدينة نصر» تخطط للانتهاء من تطوير 3 ملايين متر بمشروعى «سراي» و«تاج سيتي» بانتهاء عام 2021، على أن تنتهى من تطوير الـ6 ملايين متر المتبقية خلال 10 سنوات.

وكشف الهتيمى أن الشركة تعتزم بدء تسليم وحدات المرحلة الثانية بمشروع تاج سيتى “T-ZONE” خلال شهرين، بواقع 1500 وحدة خلال العام الجارى، بالإضافة إلى بدء تسليم وحدات مشروع «سراي».

وذكر أن شركته ستحصل قيمة بيع أرض بمساحة 100 ألف متر لشركة «منك للاستثمار العقاري» بنحو 1.15 مليار جنيه على أقساط لمدة 6 أعوام، مشيرًا إلى أن «منك» قامت بسداد نحو %10 من قيمة الصفقة.

يُذكر أن «مدينة نصر» أعلنت نهاية الأسبوع الماضى عن توقيع عقد بيع قطعة أرض داخل مشروع تاج سيتى بقيمة إجمالية 1.15 مليار جنيه لشركة منك للاستثمار العقارى.

وقالت الشركة فى بيان إفصاح للبورصة الخميس الماضى، إن تلك الأرض تبلغ مساحتها 114.5 ألف متر مربع تقريبا وتقع داخل مشروع تاج سيتى، مشيرة إلى أن سعر المتر فى العقد بلغ 10 آلاف جنيه.

وأكد الهتيمى أن صفقة بيع الأرض لشركة «منك» تعكس عدة أمور، منها ثقة المستثمرين فى مشروعات «مدينة نصر»، والقيمة الحقيقية لأصول الشركة، ومدى التطور الذى صاحب عمليات الإنشاءات والحجوزات خلال الفترة الأخيرة- بحسب قوله.

وأضاف أن تلك الصفقة تأتى فى توقيت يتعاظم فيه حجم استثمارات «مدينة نصر» السنوية البالغة 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن شركته تسعى للإسراع بوتيرة التطوير والتنمية، وهو ما انعكس فى قيمة الحجوزات من مليار جنيه مرورًا بـ3 و5 و6 مليارات خلال الأعوام الأخيرة، بينما تستهدف حجوزات بقيمة 7.5 مليارات جنيه.

وأوضح أن التعاون مع «منك» سيضيف نوعًا من التكامل فى مشروع «تاج سيتي»، مشيرا إلى أنها ستطرح وحدات كاملة التشطيب، فى حين أن «مدينة نصر» لا تطرح مثل تلك المنتجات.

وأشار الهتيمى إلى أن شركته تلقت عروضا غير جادة محلية وخارجية من أجل الشراكة فى مشروعات متخصصة «تعليمية – صحية» داخل النطاق الجغرافى لمشروعاتها السكنية، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن تلك العروض التى تهدف لإنشاء مدارس ومستشفيات لم تصل إلى مرحلة الصفقات التى يستلزم الإعلان عنها.

وأكد أن الشركة تدرس شراء أسهم خزينة خلال الفترة المقبلة عقب التسيهلات الأخيرة التى إتاحتها الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أسعار الأسهم فى البورصة المصرية منخفضة.

وتوقع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال العام الجارى، محددًا نسبة تتراوح من 5 إلى 10 مشيرًا إلى أن الأسعار مرتبطة بالتغير فى معدل التضخم المعلن من قبل البنك المركزى.

ولفت إلى أن سعر المتر بمشروع تاج سيتى يتراوح من 19 إلى 20 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر المتر بمشروع «سراي» نحو 15 ألف جنيه للمتر.

وتأسست مدينة نصر للإسكان والتعمير عام 1959، وأُدرجت فى البورصة المصرية منذ مايو 1995.

أحمد على – خالد الأسمر