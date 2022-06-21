«مدينة نصر» تحافظ على صدارتها لقائمة وحدات المرور

حلت وحدة مرور مدينة نصر بالمركز الأول، ضمن قائمة وحدات المرور الأكثر ترخيصًا للمركبات بمختلف أنواعها خلال شهر مايو الماضي؛ بواقع 9125 وحدة؛ منها نحو 8181 مستعملة و944 جديدة.

وجاءت وحدة مرور القطامية فى المرتبة الثانية بواقع 8500 مركبة؛ تشمل 7862 وحدة مستعملة و638 جديدة، وتبعتها ثالثًا وحدة مرور المنصورة، بواقع 7456 وحدة منها 7069 مستعملة إلى جانب 387 جديدة؛ وفقًا لأحدث بيانات تراخيص المركبات بوحدات المرور خلال مايو الماضي.

وتمركزت وحدة مرور الأميرية فى المرتبة الرابعة بعد ترخيصها 6486 مركبة، منها 5919 مستعملة و567 جديدة، وجاءت مرور الحوامدية فى المركز الخامس بعد إصدارها 6193 رخصة لـ 5756 مركبة مستعملة و437 جديدة.

أما وحدة مرور أبيس فجاءت سادسة بعد ترخيص 6182 مركبة خلال مايو؛ وتوزعت بين المركبات المستعملة بواقع 5580 وحدة والمركبات الجديدة بواقع 602 وحدة، تبعتها فى المركز السابع وحدة مرور 6 أكتوبر التى أصدرت تراخيص لـ6179 مركبة، توزعت بين 5607 وحدات مستعملة و572 وحدة جديدة.

وجاءت وحدة مرور برج العرب فى المركز الثامن بعدد 5908 مركبات مرخصة خلال شهر مايو الماضي، منها 5616 وحدة مستعملة و292 جديدة، وتبعتها فى المركز التاسع وحدة مرور حدائق الأهرام التى قامت بترخيص 5786 مركبة، منها 4970 وحدة مستعملة و816 وحدة جديدة.

وكان المركز العاشر من نصيب وحدة مرور طنطا التى أصدرت تراخيص 5571 مركبة، منها 5263 مستعملة و308 مركبات جديدة، وتبعتها فى المرتبة الحادية عشرة وحدة مرور القاهرة الجديدة، التى بلغ عدد التراخيص الممنوحة بها 5416 وحدة، تشمل 4624 مركبة مستعملة إلى جانب 792 أخرى جديدة.

وحلت وحدة مرور شبرا فى المرتبة الثانية عشرة، بواقع 5364 مركبة؛ تشمل 4865 وحدة مستعملة و499 جديدة، وتبعتها فى المركز الثالث عشر وحدة مرور النزهة بعدد 5190 وحدة، منها 4708 مركبات مستعملة و482 وحدة جديدة.

وجاءت وحدة مرور فيصل فى المركز الرابع عشر بعدد 5089 وحدة، منها 4306 وحدات مستعملة إلى جانب 783 وحدة جديدة.

أما وحدة مرور السويس فقامت بترخيص 4796 مركبة، منها 4475 مركبة مستعملة و321 مركبة جديدة، وجاءت وحدة مرور محرم بك فى المركز السادس عشر بعدد 4678 مركبة منها 4291 مركبة مستعملة و387 مركبة جديدة.

وكان المركز السابع عشر من نصيب وحدة مرور الدقى عبر ترخيص 4663 وحدة فى مايو السابق، موزعة بين المركبات المستعملة التى بلغ عدد تراخيصها 4153 والمركبات الجديدة 510 وحدات.

أما المركز الثامن عشر فجاء من نصيب وحدة مرور الإسماعيلية التى قامت بتجديد تراخيص 4371 مركبة مستعملة، وإصدار تراخيص 291 مركبة جديدة، ليصل عدد المركبات المرخصة بها إلى 4662 وحدة، تبعتها وحدة مرور المنتزه بنحو 4124 مستعملة و423 مركبة جديدة، ليصل عدد المركبات المرخصة بها إلى 4547 وحدة؛ فيما حلت وحدة مرور الزقازيق فى المرتبة العشرين بين أكثر وحدات ومنافذ المرور إصدارًا لتراخيص المركبات؛ خلال مايو الماضى عبر منحها رخصًا لنحو 4479 مركبة، منها 4221 وحدة مستعملة و258 وحدة جديدة.

وبلغ العدد الإجمالى لتراخيص المركبات التى أصدرتها الإدارات العامة للمرور فى مصر خلال شهر مايو الماضى 368.1 ألف وحدة؛ توزعت بين مختلف أنواع المركبات؛ بما فى ذلك الملاكى والنقل والدراجات النارية والأتوبيسات الخاصة والسياحية والمدرسية؛ إضافة إلى المقطورات وأنصاف المقطورات وسيارات الإسعاف والإطفاء وغيرها من أنواع المركبات.

وأدت تقلبات أسعار الصرف إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج لدى المصانع المحلية إلى موجة كبيرة من الزيادات السعرية للعديد من الماركات التجارية، ومنها «شيفروليه، وهيونداى، وإم جى، وأوبل، وشيرى، وهافال، وشانجان، ونيسان، وميتسوبيشى، وفورد، وبايك، وجاك، وفيات، وجيلى، ولادا، وبى واى دى، وكيا، وغيرها».

ويتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار فى أسعار السيارات داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، فى ظل تذبذب أسعار الصرف بالبنوك، إضافة إلى عدم انتظام حركة الاستيراد والشحن العالمى التى تؤثر سلبًا على الكميات المستوردة، ما سيتسبب فى اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وسيؤثر على عدد السيارات التى يتم ترخيصها فى مصر.