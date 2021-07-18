«مدينة نصر» تتصدر وحدات المرور خلال يونيو

تصدرت وحدة مرور مدينة نصر قائمة وحدات المرور الأكثر ترخيصًا للمركبات خلال شهر يونيو الماضي؛ بواقع 11.7 ألف وحدة؛ منها 9.8 ألف مركبة مستعملة و1.9 ألف وحدة زيرو.

«المنصورة» تحسم الوصافة بعدد 9.3 ألف رخصة.. و»القطامية» فى المركز الثالث

حلت وحدة مرور المنصورة فى المرتبة الثانية بواقع 9.3 ألف مركبة؛ تشمل 8.3 ألف وحدة مستعملة و973 مركبة جديدة، وتبعتها فى المركز الثالث وحدة مرور القطامية بواقع 9.2 ألف وحدة منها 8.5 ألف مركبة مستعملة إلى جانب 674 وحدة جديدة؛ وفق ما كشفت عنه أحدث بيانات تراخيص المركبات بوحدات المرور خلال الشهر الماضي.

أما وحدة مرور الأميرية فجاءت فى الترتيب الرابع بعد ترخيصها 7.2 ألف مركبة مستعملة و1.3 ألف مركبة جديدة بإجمالى 8.6 ألف وحدة؛ وتلتها وحدة مرور أبيس التى شهدت منح تراخيص لنحو 7 آلاف مركبة مستعملة و1.5 ألف مركبة جديدة بإجمالى 8.5 ألف وحدة.

كان المركز السادس من نصيب وحدة مرور حدائق الأهرام التى شهدت ترخيص 7.7 ألف وحدة خلال شهر يونيو الماضى من بينها 5.9 ألف مركبة مستعملة و1.8 ألف مركبة جديدة، وتبعتها فى المركز السابع وحدة مرور الحوامدية التى منحت تراخيص لعدد 1.1 ألف سيارة جديدة كما قامت بتجديد تراخيص نحو 6.4 ألف مركبة مستعملة؛ ليصل إجمالى التراخيص الصادرة عن الوحدة نحو 7.5 ألف ترخيص.

بلغ عدد التراخيص الصادرة عن وحدة مرور طنطا خلال الشهر المنصرم 7.17 ألف رخصة منها 817 ترخيصًا لمركبات جديدة ونحو 6.3 ألف ترخيص للوحدات المستعملة، لتحل بذلك فى المركز الثامن بين أكثر وحدات المرور منحًا للتراخيص بمختلف أنواعها.

جاء المركز التاسع لصالح وحدة مرور 6 أكتوبر التى شهدت ترخيص1.1 ألف مركبة جديدة وتجديد تراخيص نحو 6.1 ألف مركبة مستعملة بإجمالى 7.16 ألف ترخيص، وتبعتها فى المرتبة العاشرة وحدة مرور برج العرب التى بلغ عدد التراخيص الممنوحة بها نحو 7 آلاف وحدة تشمل ما يقارب 6.6 ألف مركبة مستعملة إلى جانب 363 وحدة جديدة.