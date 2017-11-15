مدينة نصر تبيع 1.7 ألف وحدة بمشروع سراي

الهيتمي: تنمية مبيعات الشركة مؤشر لنمو نتائج الأعمال مصطفى طلعت أكد أحمد الهيتمي، العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أن شركته باعت 1758 وحدة من مشروع "سراي" منذ فتح باب الحجز به في نوفمبر 2016. ويقع مشروع "سراي" على مساحة 5.5 مليون متر بالقاهرة الجديدة، وعلى مقرب

الهيتمي: تنمية مبيعات الشركة مؤشر لنمو نتائج الأعمال









مصطفى طلعت

أكد أحمد الهيتمي، العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أن شركته باعت 1758 وحدة من مشروع “سراي” منذ فتح باب الحجز به في نوفمبر 2016. ويقع مشروع “سراي” على مساحة 5.5 مليون متر بالقاهرة الجديدة، وعلى مقربة من العاصمة الإدارة الجديدة.

وأوضح الهيتمي، في تعليق على نتائج أعمال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أن نجاح الشركة في تنمية مبيعاتها التعاقدية عامًا تلو الآخر يعد مؤشرًا رئيسيًّا لنمو الأعمال والنتائج بصفة مستدامة.

وأعرب عن ثقته في قدرة الشركة على تحقيق أهدافها التعاقدية لعام 2017، في ضوء تسجيل تعاقدات بقيمة 3.6 مليار جنيه أول تسعة أشهر، مشيرًا إلى استعداد الشركة لتنمية وزيادة معدل تسليم الوحدات خلال الأشهر الأخيرة من العام.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لمدينة نصر للإسكان والتعمير خلال تسعة الأشهر، ارتفاع أرباحها 65.6%، فيما صعدت المبيعات خلال الفترة المذكورة إلى 1.7 مليار جنيه، مقابل 1.11 مليار جنيه، الفترة المقارنة.