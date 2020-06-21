مدينة ناصر تنشئ 50 عمارة تابعة لـ«سكن مصر» بتكلفة 438 مليون جنيه

المشروع يضم 1200 وحدة سكنية بسعر بيع 365 ألف جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 50%

بدأ جهاز مدينة ناصر غرب محافظة أسيوط إنشاء 50 عمارة سكنية باستثمارات 438 مليون جنيه ضمن مشروع سكن مصر .

وقال المهندس ياسر عبدالله ، رئيس جهاز المدينة إن المشروع يضم 1200 وحدة سكنية بسعر بيع 365 ألف جنيه، وبلغت نسبة الانجاز حتى الآن 50%.

وأشار عبدالله فى تصريحات خاصة لـ “المال” إلى أن جهاز المدينة مستمر فى الاعمال الانشائية بهدف تسليم المشروع فى التوقيتات المحددة وقبل نهاية العام الجارى، رغم تحديات أزمة انتشار فيروس كورونا

وأشار عبدالله، إنه تلقى تعليمات من وزارة الإسكان باستكمال الأعمال الإنشائية فى المشروعات الخدمية بالمرحلة الأولى للمدينة، والتى من المقرر أن يفتتحها رئيس الجمهورية فى أكتوبر المقبل.

وأضاف أنه جار العمل فى المشروعات الخدمية ومنها الوحدة الصحية، ونقطة الشرطة والإطفاء، والسوق التجارية، بخلاف أعمال الأسفلت والطرق، موضحاً أن المرحلة الأولى للمدينة مقامة على 1600 فدان، وتتضمن مشروعات سكنية بطاقة 100 ألف نسمة.

وأشار إلى أن المدينة تستهدف استثمارات إجمالية خلال العام المالى المقبل بقيمة 1.3 مليار جنيه، مقابل 865 مليونا فى العام الجارى، وسيتم توظيف الاستثمارات الجديدة لاستكمال أعمال البنية التحتية وتجهيز المدينة لاستقبال الطفرة العمرانية المرتقبة.

وأوضح أن إجمالى الاستثمارات فى مدينة ناصر بلغ 4.3 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، تنوعت ما بين وحدات الإسكان الاجتماعى، ومشروع “سكن مصر” وأعمال البنية التحتية.

يذكرأن مدينة ناصرالجديدة بمحافظة أسيوط تعد إحدى مدن الجيل الرابع المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 أفدنة، وتبعد عن مدينة أسيوط بنحو 15 كم،و 4 كم عن مطارأسيوط الدولى، ومن المخطط أن تستوعب نحو 345 ألف نسمة.

وأكد “عبدالله” أن أعمال التشييد مستمرة فى المدينة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

ومن أبرز المشروعات السكنية فى مدينة ناصر، «سكن مصر» الذى يتضمن تنفيذ 60 عمارة تضم 1440 وحدة، و 66 عمارة لوحدات الإسكان الاجتماعى بإجمالى 1584 وحدة، كما تم تخصيص عدة أراض لشركات تطوير عقارى منها “بورتو جروب”، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.