«مدينة ناصر» تعلن طرح 9 محال تجارية و4 وحدات إدارية للبيع بالمزاد العلني

أعلن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة(غرب أسيوط) عن طرح 9 محال تجارية، وصيدليتين، بمساحات تتراوح بين 13 متر مربع إلى 67 متر مربع، بعمارات مشروع سكن مصر بالحي الأول، وبالسوق التجاري بمنطقة الإسكان الإجتماعي، بالمزاد العلني.

كما أعلن أيضاً عن طرح عدد 4 وحدات إدارية، وبمساحات تتراوح بين 54 متر مربع إلى 57 متر مربع بالدور الأرضي بعمارات مشروع سكن مصر بالحي الأول بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط للمشاركة في المزاد وهي:

1-دفع 299 جنيها ثمن كراسة الشروط والمواصفات لكل محل أو صيدلية، وذلك بمقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهر الإثنين 13/6/2022.

2-يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10000 جنيه لكل وحدة إدارية ويتم استكمال سداد 25% و1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسي عليه بها المزاد فور الرسو بنحو 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية، ويتم استكمال سداد 10% و1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو في موعد غايته جلسة المزاد..

4-ويتم سداد نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

5-وتابع الجهاز، يتم سداد الباقي من قيمة المحل بإحدى الطريقتين:

1-استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

2-سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافاً إليها عائد يساوي سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل، و2% طبقاً لمنشور وزارة المالية.

ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأتاح الجهاز إمكانية في دخول مزاد المعاينة غلى الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية لكل من يرغب في ذلك.

جدير بالذكر أن المزاد يخضع لأحكام الثانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة