«مدينة مصر» و«أسيك» للتحكم الآلى توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ أعمال البنية التحتية والطرق لـ «كاڤانا»

أعلنت شركة مدينة مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أسيك للتحكم الآلي – “إحدي شركات القلعة القابضة”.

وذلك لتشييد البنية التحتية وشبكة الطرق لمشروع “كاڤانا” في سراي بالقاهرة الجديدة بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، والمقرر تسليمه خلال 12 شهرا.

ويقام مشروع “سراى” على مساحة 5.5 مليون متر مربع في القاهرة الجديدة.

وأشارت “مدينة مصر” في بيان لإدارة البورصة المصرية إلي أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل بمشروعاتها، والانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد، مع الأخد في الاعتبار أعلى معايير الجودة والاستدامة.

وشهد توقيع الاتفاقية كل من المهندس عبدالله سلام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر ، و المهندس محمد عبدالرازق الرئيس التنفيذي لشركة أسيك للتحكم الآلي.

وبموجب مذكرة التفاهم ستقوم أسيك للتحكم الآلي، بتنفيذ أعمال البنية التحتية وشبكة الطرق لمشروع كاڤانا على مساحة نحو 57 فدانا في “سراي” .

وتهدف الاتفاقية إلي تعزيز الأداء الاقتصادي المتنامي لشركة مدينة مصر ، وتنمية محفظة أراضيها، بجانب تبنيها خطة توسعية طموح لتلبية احتياجات عملائها المتنوعة.

وقال المهندس عبدالله سلام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، إن الشركة تحرص على عقد شراكات مع كبرى العاملة في قطاع الهندسة، والتي تحمل نفس أهدافنا الإستراتيجية، والمتمثلة في تطبيق أحدث الوسائل والحلول التكنولوجية التى تواكب تطورات السوق العقارية.

واستكمل “سلام” أن التعاون مع “أسيك” هدفه توفير خدمات متطورة تضاهي المدن الحديثة لتلبية تطلعات عملاءنا، مع مراعاة تحقيق معايير الاستدامة بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية العمرانية والمستدامة فضلا عن دفع عجلة الاقتصاد .

وأكد “سلام” أن “مدينة مصر” تتطلع إلي تعزيز التعاون مع أسيك للتحكم الآلى في العديد من المشروعات المستقبلية “كأحد شركائنا الأساسين”.

وأشار المهندس محمد عبدالرازق الرئيس التنفيذي لشركة أسيك للتحكم الآلي، إلي أن التعاون مع “مدينة مصر”، يهدف إلي تقديم حلول مبتكرة ومتطورة لأنظمة التحكم الآلي والهندسة الكهربائية لمشروعات البنية التحتية، اعتمادا على خبراتنا الطويلة في هذا المجال، إلي جانب تطبيق أعلى المعايير والكفاءة في السوق المصرية.