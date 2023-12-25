«مدينة مصر» تكشف تفاصيل تعاونها مع 73 شركة بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه خلال 2023

نظمت شركة مدينة مصر العقارية حدثا مميزا للاحتفال بالتعاون المثمر والشراكات الإستراتيجية مع شركاء النجاح من شركات المقاولات والتوريدات بقيمة إجمالية 7 مليارات جنيه تم تحقيقها خلال عام 2023 مقسمة ما بين 5.3 مليار للإنشاءات، و1.35 مليار للبنية التحتية، و250 مليونا للمساحات الخضراء، و100 مليون للخدمات الاستشارية.



يأتي هذا الاحتفال تقديرا للجهود المشتركة والتأثير الإيجابي للشركاء في تنفيذ خطة الشركة التوسعية الطموح التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء مع اعتماد أعلى معايير الجودة والاستدامة.



حضر الحدث مجموعة كبيرة من شركاء مدينة مصرفي النجاح خلال عام 2023 والتي شملت 73 شركة في مجال الهندسة والتشييد والمقاولات والتوريدات والاتصالات والمرافق وغيرها، ومنها: الهيئة العربية للتصنيع، المصرية للاتصالات، الحاذق، اسيك، صادق السويدىEl-Sewedy ، ميدكوم، مدكور، سيمكس، الجيزة لصناعه الكابلات، على توفيق، شركة A-one للمقاولات العمومية والتوريدات والتجارة، جيلا، بينك جروب للصناعات المعدنية والتشكيلية،Electro Home ، شركة المتحدة لأعمال الألوميتال، الصفوة لأعمال الألوميتال، وغيرهم.



معايير الجودة



ويجسد الحدث فرصة للاحتفاء وتكريم شركاء نجاح شركة مدينة مصر خلال عام 2023 وذلك بفضل التزامهم بتقديم كافة الخدمات وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة في مختلف مشروعات الشركة.



ومن جانبها، تسعى الشركة لتقديم تجربة متكاملة للعملاء وتلبية كافة احتياجاتهم من خلال شراكات مع كبرى الشركات العاملة في المجال، تماشيا مع رؤيتها الإستراتيجية التي تسعى لتوفير بيئة مبتكرة ومحفزة وفقًا لمعايير الاستدامة بالإضافة لخلق تأثير إيجابي في المجتمع وتطوير السوق العقارية في مصر.



اهتمام بالتكنولوجيا



وتعليقا على هذا الحدث، صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلاً: “نحن فخورون بالنجاح المشترك مع شركاء النجاح حيث نحرص دائما على عقد شراكات مع كبري الشركات والموردين الذين يحملون نفس أهدافنا الإستراتيجية، والمتمثلة في تطبيق أحدث الوسائل والحلول التكنولوجية التي تواكب تطورات السوق العقارية في مصر لتلبية تطلعات عملائنا والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية والمستدامة ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

فرصة رائعة



ويمثل هذا الحدث فرصة رائعة لتكريم شركاء نجاحنا خلال 2023 حيث نتطلع لمزيد من الشراكات المستقبلية خلال عام 2024 بما يتماشى مع ورؤيتنا التوسعية للعقود القادمة.”



جدير بالذكر أن من ضمن أهم الشراكات التي تمت خلال العام توسيع نطاق مذكرة التفاهم مع شركة الحاذق للإنشاءات بتكلفة استثمارية 1.7 مليار جنيه لبناء المرحلة الاخيرة من مشروع “شاليا” في تاج سيتي وإنشاء المقر الرئيسي الجديد للشركة، بالإضافة لمذكرة تفاهم مع شركة أسيك للتحكم الآلي – إحدى شركات القلعة القابضة، لتشييد البنية التحتية وشبكة الطرق لمشروع كاڤانا في سراي بالقاهرة الجديدة، بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه وغيرهم الكثير.

ذراع المقاولات



إلى جانب شراكة مع دار المعمار للمقاولات DMCلتطوير وتنفيذ 13 مبني بمشروع “ليك بارك” في “تاج سيتي” بالقاهرة الجديدة بقيمة 350 مليون جنيه.



وتسعى مدينة مصر لتنمية محفظة الأراضي التي تمتلكها والتي تبلغ أكثر من 9 ملايين متر مربع من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة، استنادا على خبرتنا الممتدة لـ 64 عاما في السوق العقارية.