«مدينة مصر» تعتمد على الدراسات المتأنية لاستكمال تطوير المشروعات وزيادة المحفظة محليا وخارجيا

بخطوات مدروسة للغاية، تتبنى شركة مدينة مصر العقارية سياسات توسعية لاستكمال تطوير مشروعاتها فى منطقتى شرق القاهرة وغرب أسيوط عبر إطلاق منتجات تتلاءم مع القوة الشرائية، كما تضمن توافر الابتكار فى التنفيذ وتقديم تجربة مميزة للعملاء.

«المال» أجرت حوارا موسعا مع المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر، للحديث عن الوضع الحالى للشركة وموقف المشروعات الجارى تنفيذها، والمبيعات المحققة، بخلاف التعرف على رؤيته لمناخ الاستثمار العقارى وآليات تجاوز التحديات الراهنة وتنشيط ملف التصدير.

وخلال الحوار أوضح «سلام» أن شركته حققت مبيعات بقيمة 5.3 مليار جنيه فى النصف الأول، تزامنا مع وجود طفرة لافتة فى الإنشاءات عبر ضخ 925.5 مليون جنيه فى المواقع الجارى العمل بها بهدف تسريع وتيرة الإنشاءات، كما أنها تدرس إضافة مشروع جديد فى السوق المحلية، وهناك احتمالية للتواجد فى الخليج شريطة تواجد فرصة تتماشى مع خططها التوسعية.

واستعرض آخر خطوات الشركة فى إطلاق منصة «طوبة» كنظام سداد مرن تناسب كل عميل وظروفه والتى تتيح وحدات يمكن للعميل اختيارها فى مشروع «إيلان بسراى» حسب ما يريده، والتعاقد على %15 من إجمالى عدد الطوب ثم استكمال الطوب المتبقى من خلال نظام مريح ومرن للسداد على مدار العام حيث توجد نسبة معينة يجب دفعها ويمكن اختيار مدة السداد حتى 10 سنوات وفق احتياجاته حسب دخله ومتغيراته المالية دون الارتباط بأقساط ثابتة أو شيكات.

وتابع : قدمت شركته مفهوم «SAFE» فى بداية العام الجارى والذى شجع العملاء على الاستثمار فى العقار من خلال إتاحة فرصة الاستثمار فى الأصول الآمنة ذات العائد الثابت، كما يقدم البرنامج طريقة جديدة للاستثمار العقارى عبر اقتناء العقار من خلال مفهوم الملكية الجزئية مقابل أسعار جذّابة، وسيتمّ البدء فى تنفيذ البرنامج فى مشروع» The Hoft» فى «تاج سيتي».. وإلى نص الحوار .

«المال» : كيف كان أداء الشركة من حيث المبيعات والإنشاءات خلال النصف الأول من العام الجاري؟

عبدالله سلام : نرى أن معدلات الأداء مرضية فى ظل التحديات التى يواجهها القطاع العقاري، فقد حققت شركة مدينة مصر أداء تشغيليا قويا وواصلت نموها ومضاعفة صافى الربح مصحوبًا بالارتفاع الملحوظ للمبيعات فى ضوء إطلاق المشروعات الجديدة ضمن خططها التوسعية خلال النصف الأول من عام 2023

كما حققنا مبيعات تعاقدية وصلت إلى مستوى قياسى ليسجل 5.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، بمعدل نمو سنوى %55 وخلال الربع الثانى من 2023 ارتفعت المبيعات التعاقدية إلى 3.505 مليار، بمعدل نمو سنوى %90.7.

فيما ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوى %22.8 لتسجل 2.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، بفضل النمو القوى لإجمالى المبيعات التعاقدية خلال الفترة، وارتفاع الإيرادات إلى 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام الجاري، وهو نمو سنوى بمعدل %21.8 .

«المال»: ما قيمة الاستثمارات التى تنوى الشركة ضخها فى العام الجاري؟

عبدالله سلام : بلغت استثمارات شركة مدينة مصر بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 925.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 798.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس زيادة الاستثمارات فى المشروعات الجارية للشركة وفى مقدمتها المشروعات الجارية فى «تاج سيتى» و«سرى» القاهرة الجديدة و«زهو» أسيوط، إذ بلغت قيمة هذه الاستثمارات 413.4 مليون جنيه عن الربع الثانى 2023، وتتبع شركة مدينة مصر سياسة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات وعدم التوقف رغم أى تحديات.

«المال»: حدثنا بالتفصيل عن المشروعات المملوكة للشركة فى مصر ومساحتها وطبيعتها سواء فى شرق القاهرة أو الصعيد؟

عبدالله سلام : تمتلك شركة مدينة مصر محفظة أراض مميزة ومتنوعة ، وتبلغ مشروعاتها 19 حتى نهاية الربع الثانى من 2023، موزعة على مشروعين رئيسيين؛ أولهما «تاج سيتي»، الممتد على مساحة 3.6 مليون متر مربع، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تم تصميمه بعناية ليصبح وجهة حضارية متكاملة.

وقامت الشركة بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع «كلوب سايد» فى تاج سيتي، حيث حققت مبيعات وصلت قيمتها إلى مليار جنيه، كما وصلت مساحة البناء بالمشروع 131.474 متر مربع، والذى يتكون من خمس مراحل (أربع مراحل سكنية، بالإضافة إلى ناد رياضي).

وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات فى المرحلتين اللتين تم إطلاقهما فى «كلوب سايد» حوالى 3.6 مليار جنيه، كما أطلقنا مشروع أوريجامى (Origami) الجديد وهو جزء من «تاج سيتي» فى القاهرة الجديدة، على مساحة 434.284 متر مربع لإنشاء 505 وحدات بتصميمات فريدة وانسيابية جذابة تناسب جميع أذواق وتطلعات العملاء، ويتكون المشروع من فيلات مستقلة بمساحة 161 مترا مربعا، تاون هاوس بمساحات تتراوح من 156 إلى 159 مترا مربعا، فيلا» Quattro» بمساحة 143 مترا مربعا، على أن يتم التسليم خلال أربع سنوات.

المشروع الرئيسى الثانى هو «سراي» ويمتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع، وهو أيضًا مشروع متعدد الاستخدامات، ويحتل موقعًا إستراتيجيًا على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة على طريق القاهرة – السويس، وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «راي» وهو أحدث مرحلة فى مشروع «سراي» وهو يتكون من فيلات مستقلة تتراوح مساحتها من 212 إلى 239 مترا مربعا ووحدات «تاون هاوس» بمساحة 160 مترا مربعا.

وتدرس الشركة استغلال محفظة أراضيها ومكانها المميز جدا لتطوير المكون غير السكنى منها ويعتبر بالنسبة لنا من أهم ركائز النمو لخلق مجتمعات متكاملة يوجد فيها الجزء السكنى وغير السكنى مثل المكاتب وأبنية تجارية وتعليمية ورعاية صحية ورياضية.

كما أطلقنا المرحلة الأولى من مشروع «Elan»، فى «سراي»، والذى يشمل 2800 وحدة سكنية مختلفة تشمل الشقق السكنية ووحدات البنتهاوس والوحدات العلوية» Lofts» ووحدات الدوبلكس على مساحة إجمالية تبلغ 347.043، ويقع مشروع «سراي» على بعد 10 دقائق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و15 دقيقة من الطريق الدائري، و5 دقائق فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن سهولة الوصول إليه.

وتعتمد تصاميم مشروعات «سراي» على مفهوم غير مسبوق من خلال إضفاء الطابع الشخصى على تجربة المعيشة للقاطنين كل وفق احتياجاته ومتطلباته.

وفى إطار خططنا للتوسع فى السوق المحلية، أطلقت شركة مدينة مصر مشروع «زهو» بموقع إستراتيجى متميز فى غرب أسيوط، والذى يمتدّ على مساحة 104 أفدنة ويشمل 1250 وحدة سكنية، فى حين تشمل المرحلة الأولى من المشروع إقامة 297 وحدة سكنية بمساحات مختلفة على مساحة 63000 متر مربع، ويقع المشروع على بعد 15 دقيقة من وسط المحافظة، ويقدم احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقارى فى صعيد مصر.

«المال» : ما الذى تطمح الشركة فى تحقيقه من خلال ذراعها التكنولوجية؟

عبدالله سلام : نسعى دائما للحفاظ على مكانتنا كمطور عقارى رائد يسعى للتوسع والابتكار من خلال تقديم منتجات وحلول جديدة من شأنها تطوير السوق العقارية المصرية ولهذا أطلقت شركة مدينة مصر ذراعها للابتكار» Madinet Masr Innovation Labs « وهى وحدة متخصصة بفريق عمل متكامل هدفه الابتكار والاستثمار فى الأفكار وتقديم حلول مستقبلية ومنتجات متجددة وعصرية.

وتهدف «Madinet Masr Innovation Labs» لابتكار حلول ومنتجات متجددة، للدفع بسوق التطوير العقارى إلى الأمام وآفاق المستقبل، وتتنوع المنتجات التى ستطرحها ما بين منصات رقمية وتسويقية، بهدف تغيير مفهوم طريقة شراء العقار وامتلاكه وبيعه، والبحث والتطوير عن طرق ومواد بناء مبتكرة من شأنها إخراج منتجات عقارية جديدة وعصرية ذات جودة عالية، تواكب تطلعات عملائنا وتناسب احتياجاتهم، وتتماشى مع التوجه العالمى نحو خلق مبان ذكية، قائمة على ترشيد استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقق التنمية المستدامة.

وقد قدمت «Madinet Masr Innovation Labs « أولى ابتكاراتها وهى منصة «طوبة» التى توفر حلا جديدا ومبتكرا لتسهل عملية اقتناء واستثمار العقار، وتأتى هذه الخطوة ضمن خطة مدينة مصر للتوسع فى مجالات متعددة تضيف وترتقى بالمجال ومكملة لصناعة التطوير العمراني، وتؤمن شركة مدينة مصر بأهمية الابتكار ودوره فى النهوض بالسوق العقارية والاقتصاد المصرى بصفة عامة، ولهذا قدمت فى شهر يناير مفهوم SAFE (أصول آمنة ذات عائد ثابت) كحل مبتكر للاستثمار.

«المال» : كم عدد الوحدات المرتقب تسليمها خلال العام الجاري؟

عبدالله سلام : تسير خطط تسليم الوحدات وفق الجدول الزمنى المعلن عنه، حيث سلمت شركة مدينة مصر 479 وحدة فى مختلف مشروعاتها خلال النصف الأول من عام 2023، وقامت بتسليم %85 من إجمالى عدد الوحدات فى مشروع «سراي» خلال النصف الأول من العام الجاري، %15 من إجمالى عدد الوحدات فى مشروع «تاج سيتي»، ونؤكد من خلال جميع مشروعات الشركة على التزامنا بمنح عملاءنا تجربة حياة سكنية استثنائية ومتكاملة.

«المال» : هل تنوى الشركة الحصول على مزيد من المشروعات فى السوق المصرية؟

تملك شركة مدينة مصر محفظة الأراضى مميزة تفوق الـ 9 ملايين متر فى شرق القاهرة وغرب أسيوط، حيث تشكل مساحة الأراضى الجارى تطويرها بمشروع «تاج سيتي» حوالى %58.7 من مساحة أراضى المشروع، فيما تمثل مساحة المشروعات السكنية وغير السكنية التى لم يتم إطلاقها %18.7 و%22.6 على التوالى من إجمالى مساحة المشروع بنهاية يونيو 2023.

أما فى مشروع «سراي» فقد بلغت نسبة الأراضى قيد التطوير حوالى %42.0 من إجمالى مساحة المشروع بنهاية النصف الثانى من 2023 فى حين مثلت المشروعات السكنية وغير السكنية التى لم يتم طرحها بعد %43.3 و%14.7 على التوالي.

ونحن نمتلك محفظة أراض جديدة تزيد مساحتها عن 437 ألف متر مربع فى محافظة أسيوط، والتى انطلقت فى تطويرها من خلال مشروع «زهو» خلال النصف الثانى من 2023، مما يعكس الجهود الدؤوبة التى تبذلها الشركة لتعزيز توسعاتها خارج القاهرة الكبرى.

وتستهدف الشركة التوسع فى مشروعات جديدة بالتزامن مع الانتهاء من المشروعات القائمة، ويتم حاليا دراسة أكثر من مشروع فى إطار سياستنا التوسعية حيث يتبقى لدينا للتطوير نحو 4.6 ملايين متر، وسنعلن عن مشروعاتنا وخططنا فور الانتهاء من دراستها.

«المال» : هل هناك نية للتوسع فى الأسواق الخارجية على غرار السعودية؟

عبدالله سلام : ندرس من خلال رؤيتنا وإستراتيجية النمو الخاصة بنا التوسع فى السوق العقارية الخليجية ككل مع احتمالية دخولنا فى حال توافر الفرصة التى تخدم أهداف خطة الشركة التوسعية، ولكن نضعها فى الاعتبار بعد تنمية وتطوير والانتهاء بشكل كامل من المشروعات التى ننفذها حاليًا فى مصر.

«المال» : هل تنوى الشركة الحصول على قروض بنكية أو أى آليات تمويل أخرى؟

عبدالله سلام : أبرمت شركة مدينة مصر آخر عملية توريق فى مارس الماضى عن طريق قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للمجموعة المالية هيرميس بقيمة 805.5 مليون جنيه وهو الإصدار الثانى ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات، وسيتم الإعلان عن أى خطط جديدة أو آليات تمويل أخرى حين تطبيقها فى المستقبل.

«المال» : ما عدد الشركات التابعة حتى الآن وهل تنوى إضافة مزيد من الشركات؟

عبدالله سلام : يندرج تحت شركة مدينة مصر عدة شركات مثل شركة «منّك» للتطوير العقارى و”إيجى كان» للتطوير العقاري، اللتان استحوذت عليهما الشركة مؤخرا، كما أطلقنا» Madinet Masr Innovation Labs «الذراع الابتكارية لشركة مدينة مصر والتى تهدف إلى ابتكار مفاهيم ومنتجات عقارية للسوق المحلية ودفع عجلة التنمية فى الاقتصاد المصري.

وحاليا لا نرغب فى الاستحواذ على شركات فهذا ليس هدفا لنا، ولكن إذا أتيحت الفرصة المكملة لنا ولإستراتيجية الشركة ممكن دراستها حينئذ.

«المال» : هل بالإمكان أن تصبح مصر رائدة فى مجال المبانى الخضراء والاستدامة؟

عبدالله سلام : تسير شركة مدينة مصر على إستراتيجية ترتكز على بناء مجتمعات متكاملة مستدامة تطبق معايير الحفاظ على البيئة وتستوعب تغيراته وتتأقلم معه، فالاستدامة من المعايير المهمة التى تركز عليها الشركة فى مشروعاتها، ولم يعد التحول نحو الاستدامة فى القطاع العقارى رفاهية، فالأمر أصبح ضرورة ملحة وبالتالى بات على الشركات العقارية وغيرها التحول نحو الاستدامة لأن القطاع العقارى له تأثير كبير جدا من خلال المشروعات الخاصة به على المناخ عن طريق استخدام المواد الصديقة للبيئة وتطبيق معايير الاستدامة والالتزام بها فى مختلف مشروعات الشركة.

ونرى اهتماما كبيرا بالاستدامة فى القطاع العقارى خاصة بعد «COP27 « والذى ألقى الضوء على الاستدامة كضمانة لمستقبل أفضل.

«المال» : كيف يمكن تنشيط ملف تصدير العقارات؟

عبدالله سلام : تصدير العقار من الملفات المهمة التى فتحتها الدولة مؤخرًا ويجب مواصلة الدعم المقدم فى هذا الاتجاه، حيث إن حجم الطلب على المنتج العقارى تضاعف من المصريين المقيمين بالخارج والعرب خلال الفترة الماضية بسبب جاذبية الاستثمار العقارى فى مصر.

ويمكن دعم الملف بالتوسع فى الاستثمار وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة بالمدن الجديدة والتوسع فى بناء الشقق الفندقية خاصة أن الوحدات الفندقية هى الأكثر طلبا من الأجانب وبالتالى إتاحة تعدد الاختيارات أمام العميل سواء بهدف السكن أو الاستثمار.

«المال» : ما التحدى الحقيقى الذى يواجه الشركات العقارية فى الفترة الحالية؟

عبدالله سلام : الأزمات المتلاحقة التى ضربت العالم، من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى الانكماش الاقتصادي، أثرت على القطاع العقارى خاصة مع ارتفاع أسعار أغلب المواد المستخدمة فى عمليات البناء، وتغيير سعر الصرف ورغم كل التحديات فإن القطاع العقارى ظل متماسكا، وأثبتت الشركات المصرية كفاءتها فى التعامل مع الأزمات خلال الأعوام الأخيرة، وباتت تملك من الخبرات ما يمكنها من وضع الخطط المطلوبة للمرور من أزمة طارئة أو متوقعة.

ومن جانبنا لم نقف مكتوفى الأيدي، ولذلك قدمنا منصة «طوبة» كنظام سداد مرن تناسب كل عميل وظروفه تحت مظلة «Madinet Masr Innovation Labs» فمنصة «طوبة» تتيح وحدات يمكن للعميل اختيارها فى مشروع «إيلان بسراي» حسب ما يريده، ومن خلال المنصة يستطيع العميل التعاقد على %15 من إجمالى عدد الطوب ثم استكمال الطوب المتبقى من خلال نظام مريح ومرن للسداد على مدار العام حيث توجد نسبة معينة يجب دفعها ويمكن اختيار مدة السداد حتى 10 سنوات وفق احتياجاته حسب دخله ومتغيراته المالية دون الارتباط بأقساط ثابتة أو شيكات.

وقد قدمنا أيضا مفهوم”SAFE» فى بداية العام الجارى والذى شجع العملاء على الاستثمار فى العقار من خلال إتاحة فرصة الاستثمار فى الأصول الآمنة ذات العائد الثابت، كما يقدم البرنامج طريقة جديدة للاستثمار العقارى عبر اقتناء العقار من خلال مفهوم الملكية الجزئية مقابل أسعار جذّابة، وسيتمّ البدء فى تنفيذ البرنامج فى مشروع» The Hoft « فى «تاج سيتي».

نتبع سياسة الاستمرار فى التنفيذ وعدم التوقف رغم التحديات

التصدير من الملفات المهمة ويجب بناء الشقق الفندقية باعتبارها الأكثر طلبا

تسليم 479 وحدة خلال النصف الأول ونؤكد التزامنا بتجربة سكنية استثنائية ومتكاملة

اختراق الخليج مرهون بتوافر الفرصة التى تخدم الأهداف التوسعية

القطاع تماسك فى مواجهة كورونا والحرب الروسية والانكماش الاقتصادى وزيادة مواد البناء

أتحنا مفهوم «SAFE» لتشجيع العملاء على الاستثمار فى الأصول الآمنة ذات العائد الثابت

لم نقف مكتوفى الأيدى بسبب الأوجاع وقدمنا منصة «طوبة» كنظام سداد مرن تناسب كل عميل

إمكانية استغلال أراضى «سراى» ومكانها المميز جدا لتنمية المكون غير السكنى

نسعى دائما للحفاظ على مكانتنا كمطور يسعى للابتكار فى المنتجات والحلول

لدينا نحو 4.6 مليون متر شاغرة ونعتزم التوسع مع الإعلان عن الخطط بعد دراستها

لا نرغب فى الاستحواذ على كيانات ولكن قد ننظر لحالات مكملة

التحول نحو الاستدامة لم يعد رفاهية وبات ضرورة ملحة