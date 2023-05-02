«مدينة مصر»: تعاونَّا مع بنك الطعام المصري لتنفيذ برنامج إفطار صائم بأسيوط

أعلنت شركة مدينة مصر – واحدة من الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري بمصر والمعروفة سابقا بمدينة نصر للإسكان والتعمير – عن توقيع اتفاق تعاون مع بنك الطعام المصري، قامت الشركة من خلاله برعاية مائدة رحمن (فرحة رمضان) بمحافظة أسيوط، والتي تهدف إلى إفطار 250 فردا يوميا، والتبرع بـ 10 آلاف كرتونة غذاء لخدمة 53 ألف أسرة ضمن برنامج إفطار صائم لصالح الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

ويأتي تنفيذ الاتفاق بين شركة مدينة مصر وبنك الطعام المصري اعتمادا على قاعدة بيانات البنك، التي تشمل الفئات والأسر المستحقة، وبينها 34 ألف أسرة بمحافظة أسيوط ضمن المستفيدين من أنشطة بنك الطعام المصري، ومنها برنامج إفطار صائم الذي تضمن توزيع مليون كرتونة غذاء وإقامة 100 مائدة رحمن ما بين موائد ثابتة ووجبات للتوزيع في جميع أنحاء الجمهورية على مدار شهر رمضان.

وتعليقًا على التعاون، قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر “يأتي دعم المجتمعات المحلية من خلال مبادرات المسئولية المجتمعية كجزء أساسي من استراتيجية الشركة، لذلك فإن التعاون مع بنك الطعام المصري باعتباره أحد أكبر المؤسسات التي تسعى للقضاء على الجوع في مصر، يؤكد حرص الشركة على الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية والأسر المستحقة. ونتطلع لاستمرار الشراكة المثمرة مع بنك الطعام المصري لخدمة أكبر عدد من المستحقين انطلاقاً من محافظة أسيوط وصولاً لكافة أنحاء مصر.”

ومن جانبه، أكد محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن جهود بنك الطعام خلال شهر رمضان الكريم تركزت في توفير 50 مليون وجبة على مدار الشهر من خلال برنامج إفطار صائم، ضمن الأنشطة الرئيسية للبنك التي يتم تنفيذها تحت شعار “الغذاء أساس الحياة”، موجها الشكر لشركة مدينة مصر، لدعمها وإيمانها بقضية الإطعام وثقتها في بنك الطعام باعتباره مؤسسة متخصصة لدعم الأسر الأولي بالرعاية، من خلال ما يقوم به من دراسة الحالات باحترافية متقنة.

جاء هذا التعاون في إطار اهتمام بنك الطعام المصري بتوفير الغذاء للمستحقين وتلبية متطلبات الحياة الضرورية للأسر الأولى بالرعاية من خلال تزويدهم باحتياجاتهم الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، وهى الاستراتيجية التى تتفق مع خطة بنك الطعام المصرى فى تنمية الإنسان من أجل تحقيق حياة كريمة، حيث تركز خطط بنك الطعام المصرى على قضية الأمن الغذائى من خلال رؤية شاملة لتأمين غذاء صحى للمستحقين وفقا لاحتياجات كل فئة ومطالبها اعتمادا على قاعدة بيانات البنك والتي تضم 4.5 مليون أسرة في جميع أنحاء الجمهورية، ورؤية مدينة مصر لدعم المجتمع والمساهمة في خلق أثر إيجابي.