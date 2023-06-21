«مدينة مصر» تطلق مشروع Elan ضمن خطتها التوسعية بـ«سراي»

أعلنت شركة مدينة مصر عن إطلاق مشروع Elan، ضمن مشروع سراي الذي يمتد على مساحة 5.5 مليون متر، على طريق مصر السويس، بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت مدينة مصر في بيان لإدارة البورصة إن إطلاق مشروع Elan، يأتي في إطار الاستراتيجية التوسعية للشركة والتي تستهدف تنمية أعمالها تزامننا مع إطلاق العلامة التجارية الجديدة للشركة.

ويضم مشروع Elan، نحو 2800 وحدة، بإجمالي مساحة بنائية 347 الف متر، مابين شقق سكنية و شقق بحديقة على مساحات مابين 80 إلى 165 متر.

بالإضافة إلى بنتهاوس بمساحات من 130 إلي 190 متر، ووحدات لوفت بمساحة 80 متر، وكذلك دوبلكس بمساحات مابين 170 إلي 210 متر.

وذلك بهدف تنويع المنتجات العقارية لتناسب احتياجات العملاء، على أن يتم تسليم الوحدات خلال 4 سنوات.

ويقدم مشروع Elan، وحدات كاملة المرافق والخدمات التعليمية والترفيهية التي يقدمها مشروع سراي، وتشمل اماكن التسوق ، المطاعم، بالإضافة إلى مدرسة دولية، فندق فاخر، وبحيرة مائية، كما يشمل المشروع مساحة 9 آلاف متر مخصصة للأغراض التجارية.

وتم إطلاق مشروع Elan، ضمن خطة النمو للشركة عقب تغير العلامة التجارية إلي “مدينة مصر” والتي تستهدف إطلاق عدد من المشروعات في مناطق جغرافية متنوعة في مختلف محافظات مصر والأسواق الخارجية.

جدير بالذكر أن مدينة مصر حققت خلال الربع الأول من العام الجاري، إيرادات بقيمة 1.01 مليار جنيه ، وبلغ صافي ربح الشركة 304.4 مليون جنيه خلال ال 3 أشهر الأولي من 2023.