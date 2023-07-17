«مدينة مصر» تسند أعمال بنية تحتية فى مشروع «تاج سيتى» إلى شركة ميدكوم

أعلنت شركة مدينة مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مصر للتنمية الهندسية (ميدكوم)، لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروعي تاج فيل والطريق الشمالي لمنطقة بارك ريزيدنس ومشروع شاليا وليك بارك وتاج جاردنز في تاج سيتي، بإجمالي استثمارات مليار جنيه.

ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروعات خلال 15 شهرًا وذلك في إطار استراتيجية شركة مدينة مصر التوسعية داخل السوق العقاري المصري وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها.

توقيع الاتفاقية

شهد توقيع الاتفاقية كل من المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر والمهندس عمرو عبد المقصود، عضو مجلس الإدارة لشركة مصر للتنمية الهندسية ميدكوم.

وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم شركة ميدكوم بتنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بمشروع تاج فيل في تاج سيتي على مساحة 143.536 متر مسطح والذي يمتد على حوالي 34 فدان، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية للطريق الشمالي لمنطقة بارك ريزيدنس في تاج سيتي

مهام ميدكوم

وأيضا أعمال البنية التحتية لمنطقة شاليا وليك بارك وتاج جاردنز على مساحة إجمالية 220,000 متر مسطح والتي تمتد على حوالي 52 فدان.

والجدير بالذكر أن نطاق أعمال شركة ميدكوم يشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية من شبكة وخزانات مياه الشرب والري والحريق وشبكات الصرف الصحي وصرف الأمطار، وشبكات الكهرباء والاتصالات، وأعمال الطرق والإنارة.

تسريع وتيرة الإنشاءات

وتعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم، قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر: «نسعي لعقد شراكات مع كبري الشركات العاملة في قطاع الهندسة والمقاولات التي من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ مشروعاتنا وتلبية كافة احتياجات عملائنا».

وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة ميدكوم هدفه ربط مشاريع تاج سيتي ببعضها لتسهيل حركة المرور، وتقديم خدمات متطورة لقاطني تاج سيتي،مؤكدا أن الشركة تراعي تحقيق معايير الاستدامة في كافة مشروعاتها والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية العمرانية والمستدامة، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

موقع استراتيجي

يتمتع مشروع تاج سيتي بموقع استراتيجي متميز، على الطريق الدائري بالقرب من مطار القاهرة الدولي، حيث يبعد دقائق عن منطقة شرق القاهرة وهليوبوليس، ويتم تطوير هذا المشروع على مساحة 3.5 مليون متر مربع.

أما بالنسبة لشركة مصر للتنمية الهندسية (ميدكوم)، فتعمل في مجال الهندسة والمقاولات في مصر ولديها سجل يمتد لأكثر من 40 عامًا من الخبرة في مختلف قطاعات الإنشاءات والمقاولات وتقدم الشركة خدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاعات العقارية المختلفة.

خبرات سابقة

الجدير بالذكر أن شركة ميدكوم تركز بشكل أساسي على المشاريع السكنية، وأعمال البنية التحتية والمباني الصناعية ومياه الصرف الصحي المعالجة للمساهمة في تطوير ونمو المجتمعات.