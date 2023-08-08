«مدينة مصر» تخطط للتوسع فى الساحل الشمالى والبحر الأحمر وشرق القاهرة

تخطط شركة مدينة مصر العقارية للتوسع والحصول على أراضٍ جديدة فى عدة مناطق حيوية بالسوق المحلية مثل الساحل الشمالى والبحر الأحمر وغرب القاهرة إلى جانب مدينة ناصر الجديدة بالصعيد.

قال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة إنها تملك عدة مشروعات سكنية فى شرق القاهرة، بجانب مشروع «زهو» العمرانى المتكامل فى ناصر الجديدة، والذى حقق مبيعات جيدة رغم إطلاقه منذ شهور قليلة فقط.

وأوضح سلام خلال مؤتمر صحفى أمس – أن شركته لاحظت تزايد الاقبال على مشروع «زهو» مما دفعها لدراسة الحصول على أرض فى تلك المنطقة لاستغلال هذا الاهتمام وطرح مزيد من المنتجات العقارية.

ويقع مشروع «زهو» فى منطقة غرب أسيوط على مساحة تبلغ 104 أفدنة، ويضم أكثر من 1250 وحدة سكنية، متنوعة بين فيلات وشقق.

وأكد «سلام» أن شركته حققت أداء جيدا فى المبيعات خلال الربع الثانى من العام الجارى بما يبشر بنتائج نصفية تفوق التوقعات من المرتقب الكشف عنها خلال أيام.

وكشف «سلام» عن إطلاق شركته ذراع متخصصة وتكنولوجية فى مجال تطوير السوق العقارية، تحمل اسم «مدينة مصر إنوفيشن لابس» والتى تملك حاليا تطبيق «طوبة» الخاص بالوحدات السكنية و منصة «SAFE» المرتبطة بمبيعات الوحدات التجارية والإدارية.

وقال إن المنصة تسمح للعميل بشراء وحدة سكنية بطريقة الدفع التى تناسبه و ذلك بتقسيم العقار لوحدة قياس مبسطة تسمى «طوبة» وبذلك يوفر نظم سداد بتسهيلات مختلفة وبدون شيكات بنكية، مع عدم تقييده بموعد محدد شهرى أو ربع سنوى لسداد باقى قيمة العقار.

كما تتيح منصة «طوبة» للعميل أيضاً من خلال تطبيق إلكترونى استكمال قيمة العقار بطريقة سهلة و فى الوقت الذى يختاره العميل دون الحاجة إلى زيارة فرع الشركة، كما يمنح مرونة فى السداد حسب حاجة العميل لفترة تصل إلى 10 سنوات، وفقا لـ«سلام».

وأشار إلى أنه سيتم وضع حد أدنى من السيولة التى يجب على العميل إيداعها سنويا فى حساب الوحدة، وفى حال عدم الالتزام بذلك سيتم إغلاق المركز المالى للعميل بشكل إلكتروني، ويتوجب عليه زيارة مقر الشركة لسداد الأموال لإعادة فتح الحساب إلكترونيا من جديد.

وأوضح «سلام» أنه سيتم تطبيق هذه الفكرة لأول مرة فى مشروع «إيلان فى سراى» بالقاهرة الجديدة لصالح عدد معين من الوحدات، وفى مرحلة لاحقة قد يتم تعميمها على مختلف المشروعات، كما يجرى العمل على إدارة هذا التطبيق تمويليا بشكل مرن بالتعاون مع عدة مؤسسات مالية ومصرفية.

وأكد أن القطاع الجديد لشركة مدينة مصر سيدعم الأفكار الجديدة فى السوق العقارية، ومن المخطط إطلاق منصات أخرى لتقديم خدمة التشطيب، بجانب خدمة العملاء بشكل إلكترونى وتلقى الشكاوى والمقترحات، كما تم تشكيل فريق عمل للتشجيع على تقديم أحدث الحلول والأفكار المتطورة، التى من شأنها تغيير مفهوم تملك العقار، وتلبية جميع احتياجات العملاء المتغيرة وخصوصا فى ظل حالة النمو التى تشهدها السوق.