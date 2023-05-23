«مدينة مصر» تحقق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.7 مليار جنيه فى الربع الأول من 2023

أعلنت شركة مدينة مصر ، عن نتائجها المالية المستقلة للفترة المنتهية في 31 مارس 2023(الربع الأول من 2023)، حيث بلغت الإيرادات 1.015 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ صافي ربح بقيمة 304.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

حققت الشركة مبيعات تعاقدية قوية بقيمة 1.792 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023، وهو نموّ سنوي بمعدّل 12.8%، بالإضافة إلى ذلك نجحت شركتي منك للاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري، اللتان استحوذت عليهما مدينة مصر مؤخرًا، في تسجيل مبيعات تعاقدية بقيمة 544 مليون جنيه، علمًا بأن قيمة هذه المبيعات لم تُدرج في القوائم المجمعة ععبدالله ن فترة الربع الأول من العام الجاري.

مدينة مصر تسلم 276 وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2023؛ مقابل 361 وحدة سكنية خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو تراجع سنوي بنسبة 23.5%، وذلك على خلفية ارتفاع عدد الوحدات الجاهزة للتسليم خلال فترة المقارنة المتمثلة في الربع الأول من عام 2022.

ارتفاع الايرادات

ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 24.1% لتسجل 1.015.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، بفضل النمو القوي لإجمالي المبيعات التعاقدية خلال الفترة.

ارتفاع مجمل الربح بمعدل سنوي 113.6% إلى 579.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح ليسجل 57.1% مقابل 33.2% خلال نفس الفترة من العام السابق، بفضل ارتفاع الإيرادات من مبيعات الوحدات الجديدة ذات الهوامش الربحية المرتفعة، مقارنةً بإيرادات تسليم الوحدات ذات الهوامش الربحية المنخفضة نسبيًا.

زيادة صافى ربح

ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 110.4% لتبلغ 443.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مصحوبًا بنمو هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ليسجل 43.7%، مقابل 25.8% خلال نفس الفترة من العام السابق.

ارتفاع صافي الربح بمعدل سنوي 153.1% ليسجل 304.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح إلى 30.0% مقابل 14.7% خلال نفس الفترة من العام السابق.

بلغ صافي الاقتراض 687.2 مليون جنيه كما في 31 مارس 2023، وهو انخفاض بنسبة 50.5% مقارنة بصافي الاقتراض المسجل في نهاية عام 2022، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوظيف الأمثل للاقتراض في دعم النمو وإدارة المخاطر المالية.

نسبة الاقتراض

كما بلغت نسبة صافي الاقتراض إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 0.39 مرة خلال نفس الفترة، مقابل 1.65 مرة في نهاية عام 2022.

بلغ رصيد أوراق القبض 4.134 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2023 بزيادة سنوية 4.7%. وبلغت نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض 6.0 مرة خلال الربع الأول من عام 2023، صعودًا من 2.8 مرة بنهاية عام 2022.

بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 888.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 6.2%.

بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 512.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل 381.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس زيادة الاستثمارات في المشاريع الجارية للشركة وفي مقدمتها المشروعات الجارية في تاج سيتي.

سلام : مواصلة مسيرة النمو

فى هذا السياق صرح المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، بدايةً أودّ أن أعرب عن اعتزازي الشديد بالانطلاقة القوية التي حققته الشركة فى مستهل عام 2023، والتي تؤكد ثقتنا في قدرتها على تحقيق نتائج مشرّفة عامًا تلو الآخر، فقد تمكنت الشركة من مواصلة مسيرة النمو ونجحت في تسجيل نتائج قوية خلال الربع الأول من العام.

يأتي هذا النجاح بفضل المقومات الجذابة التي ينفرد بها سوق العقارات المصري، وفي مقدمتها طبيعته الدفاعية التي تساهم في صموده وسط التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية.

كما تعكس النتائج القوية للشركة الرؤية الاستراتيجية والمرونة الفائقة التي تحظى بها الشركة، فضلاً عن الجهود الدؤوبة التي يبذلها فريق العمل، الذي يمثل الركيزة الأساسية للنجاحات المستمرة التي تحققها مدينة مصر.

مبيعات رائعة لشركتي منك وإيجي كان

تضمنت أبرز المؤشرات الإيجابية خلال الربع الأول من عام 2023، نجاح الشركة في تسجيل مبيعات تعاقدية بقيمة 1،792.8 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى نجاح شركتي منك للاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري، في تسجيل مبيعات تعاقدية بقيمة 544 مليون جنيه.

كما تمكنت مدينة مصر من تنمية الإيرادات بمعدل سنوي 24.1% لتبلغ 1،015 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مع مضاعفة صافي الربح 304.4 مليون جنيه خلال الفترة، وهي النتائج التي تؤكد قدرة الإدارة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المخططة.

يرجع النمو القوي للإيرادات خلال الربع الأول من العام إلى الإطلاق الناجح لمشروع “راي” في سراي، وإطلاق المرحلة الثانية من مشروع “كلوب سايد” في تاج سيتي.

شهادة ثقة

وبصورة عامة؛ تعد هذه النتائج القوية بمثابة شهادة واضحة على معدلات الطلب على مشروعاتنا العقارية عالية الجودة في مصر، والثقة الراسخة التي تحظى بها مدينة مصر من عملائها باعتباره الشركة الرائدة في تطوير أحدث المجتمعات العمرانية.

تغيير اسم الشركة

على صعيد التوسعات الاستراتيجية المستهدفة ضمن استراتيجية النمو طويلة الأجل ومساعينا المستمرة لتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة، أعلنت الشركة مؤخرًا تغيير علامتها التجارية إلى “مدينة مصر”

هذه الخطوة تجسد رؤيتها المستقبلية وتتماشى مع مرحلة التوسعات الجغرافية والتحولات الاستراتيجية التي تمرّ بها الشركة بما يشمل توسعاتها المخططة خارج نطاق مدينة نصر شرق القاهرة لتنمية المجتمعات العمرانية في جميع أنحاء مصر.

وسوف تمضي الشركة قدمًا خلال المرحلة القادمة في تنفيذ مشروعات طموحة مع مواصلة أداء رسالتها الراسخة المتمثلة في إعادة رسم مستقبل التطوير العقاري والمجتمعات العمرانية في مصر.

أجدد التزام مدينة مصر بالحفاظ على المقومات التنافسية التي تنفرد بها من خلال مواصلة تقديم كل ما هو جديد وابتكاري مع الحرص الدائم على إرضاء العملاء باعتبارهم على رأس أولوياتنا الاستراتيجية.

وبالتوازي مع ذلك سنواصل توظيف أحدث الأدوات التكنولوجية، مع دراسة واستكشاف فرص النموّ الجديدة، وتزويد عملائها بتجربة استثنائية للحياة السكنية.