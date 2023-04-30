«مدينة مصر» تحصد جائزة أكبر كمية تداول في حفل توزيع جوائز البورصة المصرية لعام 2023

أعلنت شركة مدينة مصر للتطوير العقاري عن فوزها بجائزة أكبر كمية تداول من قبل البورصة المصرية، تتويجاً لأدائها خلال عام 2022.

وتم الإعلان عن هذه الجائزة خلال حفل توزيع جوائز البورصة المصرية لعام 2023 بالمتحف القومي للحضارة، والذي يأتي في إطار حرص البورصة المصرية على التواصل مع كافة أطراف منظومة سوق المال.

وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر إن الجائزة تأتي تأكيداً على الأداء القوي للشركة كما تعكس ثقة المستثمرين في رؤيتها واستراتيجيتها الطموحة للنمو، وكدفعة للاستمرار في الخطة التوسعية للشركة ورؤيتها في التوسع في السوق المحلي والإقليمي”.

نتائج قياسية للشركة خلال 2022

يشار إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج قياسية عام 2022، وفقاً للنتائج المالية التي تم الإفصاح عنها، حيث شهدت المبيعات التعاقدية ارتفاعًا كبيراً لتتجاوز 11 مليار جنيه مع مضاعفة الإيرادات لتسجل 5.2 مليار جنيه بفضل إطلاق مشروعات جديدة وزيادة معدل تسليم الوحدات، لتبلغ 2070 وحدة خلال عام 2022، بالإضافة إلى تحقيق صافي ربح بقيمة 747.4 مليون جنيه.

وتعمل شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير حالياً على دراسة فرص التوسع على المستوى المحلي والإقليمي وتنمية محفظة أراضيها وإطلاق المزيد من المشروعات وبناء مجتمعات مستدامة متكاملة للمستقبل.