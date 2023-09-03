مدينة مصر تتفق مع أسيك للتحكم الآلي لتنفيذ البنية التحتية لمشروع كاڤانا في سراي

أعلنت شركة مدينة مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أسيك للتحكم الآلي – إحدى شركات القلعة القابضة، لتشييد البنية التحتية وشبكة الطرق لمشروع كاڤانا في سراي بالقاهرة الجديدة، بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه ومن المقرر تسليم المشروع خلال 12 شهرا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص شركة مدينة مصر على تسريع وتيرة العمل بمشروعاتها، والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد لذلك مع الاخذ في الاعتبار أعلى معايير الجودة والاستدامة.

شهد توقيع المذكرة كل من المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، والمهندس محمد عبد الرازق الرئيس التنفيذي لشركة أسيك للتحكم الآلي.

وبموجب تلك المذكرة، تقوم شركة أسيك بتنفيذ أعمال البنية التحتية وشبكة الطرق لمشروع كاڤانا على مساحة 240,349 متر مربع، وهو ما يعادل نحو 57 فدان في سراي.

وتهدف هذه الاتفاقية لتعزيز الأداء الاقتصادي المتنامي لشركة مدينة مصر خلال الآونة الأخيرة، وتنمية محفظة أراضيها، إلى جانب تبنيها خطة توسعية طموحة تهدف لتلبية احتياجات عملائها المتنوعة.

سلام : الشركة تحرص على شراكة كبرى الشركات بالهندسة

وتعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم، صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلاً: “تحرص شركة مدينة مصر على عقد شراكات مع كبري الشركات العاملة في قطاع الهندسة والتي تحمل نفس أهدافنا الاستراتيجية، والمتمثلة في تطبيق أحدث الوسائل والحلول التكنولوجية التي تواكب تطورات السوق العقاري في مصر.

إن التعاون مع شركة أسيك هدفه توفير خدمات متطورة تضاهى المدن الحديثة لتلبية تطلعات عملائنا مع مراعاة تحقيق معايير الاستدامة والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية العمرانية والمستدامة، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركة أسيك للتحكم الآلي في العديد من المشروعات المستقبلية كأحد شركائنا الأساسيين”.

ومن جانبه أعرب المهندس محمد عبد الرازق الرئيس التنفيذي لشركة أسيك للتحكم الآلي، عن سعادته بالتعاون مع مدينة مصر كمطور عقاري رائد في سوق العقارات المصري، ومشاركته رؤيته التوسعية

صرح قائلا: ” إن هذا التعاون يأتي تماشيا مع استراتيجية وأهداف الشركة، والمتمثلة في تقديم حلول مبتكرة ومتطورة لأنظمة التحكم الآلي والهندسة الكهربائية لمشاريع البنية التحتية، اعتمادًا على خبرتنا الطويلة في هذا المجال إلى جانب تطبيق أحدث المعايير العالمية للكفاءة والجودة في السوق المصري”.

مشروع سراي فى سطور

ويقع مشروع سراي متعدد الاستخدامات على طريق القاهرة – السويس ومحور الأمل، على مساحة تبلغ 5.5 مليون متر مربع، ويتمتع المشروع بموقع متميز في القاهرة الجديدة، على بعد 10 دقائق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و15 دقيقة من الطريق الدائري، و5 دقائق فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، بما يضمن سهولة الوصول إليه.

وتعتمد تصاميم مشروعات سراي على مفهوم غير مسبوق من خلال إضفاء الطابع الشخصي على تجربة المعيشة للقاطنين كل وفق احتياجاته ومتطلباته.

نبذة عن أسيك

تعمل شركة أسيك للتحكم الآلي الرائدة في الشرق الأوسط منذ أكثر من 20 عاماً وتتخصص في توفير أحدث حلول التحكم الآلي والهندسة الكهربائية للعديد من مشاريع البنية التحتية والصناعات الثقيلة حول العالم. وتلتزم شركة أسيك بالاستثمار في قدراتها التشغيلية وكفاءة موظفيها لتقديم أعلى معايير الجودة والسلامة لخدمة عملائها.