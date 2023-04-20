مدينة مرسي مطروح ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح عن رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة المرافق والادارات بالمدينة استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية والامنية والاوقاف ، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لخروج العيد بشكل حضاري .

ووجه عبد المجيد لجهاز النظافة ورؤساء الاحياء بالتنسيق مع مديرية الاوقاف لرفع معدلات النظافة وكفاءة المناطق التي سيقام فيها صلاة العيد ، لتكون المدينة في ابهي صورها في عيد الفطر المبارك ، خاصة ونتوقع استقبال ووصول مصطافين وزائرين خلال اجازة عيد الفطر المبارك علي الكورنيش والمتنزهات والحدائق .

كما وجه رئيس مدينة مرسي مطروح ادارة تحسين البيئة بمتابعة الحالة العامة للشوارع وسرعة رفع الاشغالات المخالفة من خلال الحملات المكبرة علي الشوارع الرئيسية والميادين العامة تحت اشراف نواب رئيس المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق .

وشدد رئيس المدينة بسرعة نقل القمامة والمخلفات اول بأول من الاحياء والعزب لمصنع التدوير والمدفن العمومي بطريق سيوة علي فترتين صباحية ومسائية من خلال العاملين بجهاز النظافة والاحياء ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع اشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.

وفي نفس السياق يواصل قسم التطهير والتعقيم رش المبيدات الحشرية بسيارة الضباب في الفترة المسائية ورش صناديق القمامة بالاحياء والعزب ضمن أعمال التطهير اليومية لمجلس المدينة بشكل دوري .

وواصلت إدارة التشجير بمجلس مدينة مرسي مطروح أعمال التجميل وتهذيب الاشجار من خلال إدارة التشجير ضمن الأعمال والأنشطة اليومية لرفع كفاءة المساحات الخضراء وزرع نباتات الزينة بنطاق المدينة .