مدينة مرسى مطروح تنظم ندوة «ظاهرة الانتحار» بالتعاون مع الأزهر الشريف

نظم مركز ومدينة مرسى مطروح ندوة تثقيفية للعاملين بالمركز بالتعاون مع منطقة وعظ مطروح، ندوة تحت عنوان «ظاهرة الانتحار وموقف الإسلام منها» تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأكد الشيخ حسام أبوالفتح مدير التوجيه والفتوى بمنطقة وعظ مطروح في كلمتة بالندوة، أن الصبر والتحمل من قوة الإيمان ، وعلى المرء أن لا يجزع أو يقنت من رحمة الله، وأن ابتعاد الناس عن معية الله وراء كل ما نعانيه من مصاعب في الحياة وهجرنا القرآن في بيوتنا فالقلوب باتت خواء، فلابد من الحفاظ على السلم المجتمعي وتربية وتقويم النشء، فإن مصر دائمًا محفوظة بحفظ الله رغم طمع الطامعين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين .

وأضاف أن الإسلام جعل حفظ النفس من مقاصد الشريعة وجرم التعدى عليها، ومن هنا جاء الحفاظ عليها من ضروريات الدين، وطالب بأن يكون هناك حوارا بين الأباء والأبناء وأن تكون لغة تفاهم بين أرباب الأسر وأولادهم فهذا من شأنه التوجيه والإرشاد وتعديل السلوك والحفاظ على استقرار الأسرة وحماية الأبناء من الانتحار والذي يسببه غياب المودة والرحمة، فالحل في الحوار داخل محيط الأسرة فحافظوا على أبنائكم بالتوجيه وزرع الوازع الديني ومعاملتهم كأصدقاء، فكم من مآسى تداركها الحوار الهادف والحب والإحترام داخل الأسر والعودة إلى الله.

ووجه بالرد على تساؤلات العاملين بالمركز ، حول قضية الانتحار وحكم قتل الإنسان وإزهاق الروح ، الذي أكد بسبب ضعف الوازع الديني عند الشخص المنتحر ، وشرح موقف الإسلام من ظاهرة الانتحار وطرق القضاء عليها بالرجوع الي الله عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

ومن جانبه أشاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ، بدور منطقة وعظ مطروح ، لما تقدمه من ندوات تثقيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ، ضمن مبادرات الازهر الشريف مع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة ، ونشرها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية لشغل أوقاتهم بطرق ايجابية لخدمة المجتمع ، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وقيادتها .