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مدينة مرسى مطروح تناشد المصطافين عدم السباحة أثناء ارتفاع الأمواج

طالبت الجميع بضرورة الاستجابة وعدم ممارسة السباحة بجميع الشواطئ المفتوحة

مدينة مرسى مطروح تناشد المصطافين عدم السباحة أثناء ارتفاع الأمواج
معتز محمود

معتز محمود

6:09 م, الأحد, 7 أغسطس 22

ناشدت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح رواد الشواطئ بعدم ممارسة السباحة لعدم استقرار حالة البحر اليوم الأحد بالشواطئ المفتوحة ، وذلك نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات.

وطالبت الجميع بضرورة الاستجابة وعدم ممارسة السباحة بجميع الشواطئ المفتوحة، وذلك تفاديا لتعرض حياة رواد تلك الشواطئ للخطر .

وأشار مركز ومدينة مرسي مطروح إلى أن رواد الشواطئ يمكنكم السباحة في شواطئ بحيرة روميل والفيروز وبحيرة كليوباترا والليدو ومطروح العام والغرام ، التي يتوافر فيها خدمات وأفراد إنقاذ .

كما طالب المركز باتباع تعليمات مسئولي الشواطئ وشركة الإنقاذ بالالتزام والاستجابة بعدم نزول الشواطئ المفتوحة ، حفاظاً على أرواح الجميع .

معتز محمود

معتز محمود

6:09 م, الأحد, 7 أغسطس 22