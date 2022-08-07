مدينة مرسى مطروح تناشد المصطافين عدم السباحة أثناء ارتفاع الأمواج

ناشدت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح رواد الشواطئ بعدم ممارسة السباحة لعدم استقرار حالة البحر اليوم الأحد بالشواطئ المفتوحة ، وذلك نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات.

وطالبت الجميع بضرورة الاستجابة وعدم ممارسة السباحة بجميع الشواطئ المفتوحة، وذلك تفاديا لتعرض حياة رواد تلك الشواطئ للخطر .

وأشار مركز ومدينة مرسي مطروح إلى أن رواد الشواطئ يمكنكم السباحة في شواطئ بحيرة روميل والفيروز وبحيرة كليوباترا والليدو ومطروح العام والغرام ، التي يتوافر فيها خدمات وأفراد إنقاذ .

كما طالب المركز باتباع تعليمات مسئولي الشواطئ وشركة الإنقاذ بالالتزام والاستجابة بعدم نزول الشواطئ المفتوحة ، حفاظاً على أرواح الجميع .