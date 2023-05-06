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مدينة مرسى مطروح تعلن عن فتح باب التقدم غدا لتراخيص لشماسي لصيف 2023

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بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسي مطروح

مدينة مرسى مطروح تعلن عن فتح باب التقدم غدا لتراخيص لشماسي لصيف 2023
معتز محمود

معتز محمود

6:20 م, السبت, 6 مايو 23

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح ، عن بدء فتح باب تراخيص الشواطئ للشماسي لصيف 2023 في الموسم السياحي ، ابتدأ من غداً الأحد الموافق 7 مايو الجاري بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسي مطروح .

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح ، بأن المستندات المطلوبة للتقدم لتراخيص الشماسي لصيف 2023 وهي : ايصالات السداد للتراخيص 2022 ، ملف كرتون، صورة البطاقة الرقم القومي ، منوهاً عن كل من يتقدم لدفع السعر المقرر لرخصة الشماسي كدفعة واحدة كامل الثمن لن يتم دفع الزيادة المقررة 10% لهذا العام .

ونشر مركز و مدينة مرسى مطروح ، خلال بيان إعلامي ، عن تقديم تراخيص الشماسي والمستندات المطلوبة لتقديمها بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمجلس، اعتبارا من غداً الأحد 7 مايو الجاري .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بنشر والاعلان عن التقديم لتراخيص الشماسي لصيف 2023 .

معتز محمود

معتز محمود

6:20 م, السبت, 6 مايو 23