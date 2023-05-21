«مدينة كورية» توقع اتفاقا للتعاون مع شركة دولية بالإمارات

قالت حكومة مدينة أنسان بكوريا الجنوبية اليوم الأحد إنها اتفقت مع شركة دولية مقرها في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة على التعاون في جذب الاستثمارات ودخول شركات مدينة أنسان إلى سوق الشرق الأوسط، بحسب وكالة يونهاب.

وذكرت حكومة أنسان إن عمدتها لي مين-غون الذي يقوم بزيارة الإمارات كعضو في وفد مجلس عمد المدن الكبرى، وقع مع شركة “إليت رود سبلايز” مذكرة تفاهم للتعاون في يوم 19 مايو.

وشارك في حفل التوقيع العمدة لي، وأسامة الراوي، المدير العام لشركة “إليت رود سبلايز”، وغيره من مسؤولي الشركة.

وقال لي إن مدينة أنسان هي مدينة صناعية بها أكبر مجمع صناعي وطني في كوريا الجنوبية، وتنفذ سياسات الطاقة المتجددة عالية المستوى، وناقش سبل التعاون لدخول الشركات العاملة في أنسان إلى الشرق الأوسط.

وذكر أن المدينة تسعى لجذب شركات عالمية ستقود المنطقة الاقتصادية الحرة، وطلب من شركة “إليت رود سبلايز” التعاون النشط في توسيع مشاريع التبادل لمساعدة شركات أنسان على الدخول في السوق الشرق أوسطية وجذب الاستثمارات.

كما اتفق الجانبان أيضا على توسيع التبادل لتشجيع الاستثمار الأجنبي في وادي أنسان للعلوم (ASV)، وهو الموقع المرشح للمنطقة الاقتصادية الحرة.