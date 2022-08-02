مدينة صينية تسمح بالسيارات ذاتية القيادة بالكامل على طرق معينة

بدأت مدينة شنتشن في جنوبي الصين يوم الإثنين الماضي السماح للمركبات ذاتية القيادة بالكامل بالسير على طرق معينة مع دخول لائحة محلية بشأن المركبات الذكية والمتصلة بالإنترنت حيز التنفيذ.

وتنص اللائحة على أن السيارات ذاتية القيادة بالكامل التي لا يوجد بها سائقون يمكن أن تسير على الطرق في المناطق التي تحددها إدارة حركة المرور المحلية.

السماح بالسيارات ذاتية القيادة

كما تحدد اللائحة قواعد المسؤولية في حوادث السيارات التي تنطوي على مركبات ذاتية القيادة بها سائقون أو خالية منهم.

وفي يوم الاثنين الماضي، أجرت شركة DeepRoute.ai الناشئة للقيادة الذاتية ومقرها شنتشن، اختبارات على الطرق في وسط مدينة شنتشن. وأنهت سيارة واحدة بدون سائق تابعة للشركة رحلة طولها 9.6 كم في حوالي نصف ساعة.

وقال ماكسويل تشو، الرئيس التنفيذي للشركة، إن اللائحة الجديدة ستساعد شركات القيادة الذاتية على تحسين مستويات التكنولوجيا لديها وتسريع تسويق القيادة الذاتية.

وأوضح تشو أن الشركة قامت بتحسين الخوارزمية وأعادت نشر استراتيجية الأمان لاختبار الطرق.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.