مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تدشن متحفا يضم مقتنيات العالم المصري الراحل

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إنشاء متحف خاص بمقتنيات مؤسس المدينة الراحل العالم المصري أحمد زويل بمقر المدينة بالسادس من أكتوبر.

وقال الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل أن مجلس إدارة المدينة وكذا مجلس الأمناء برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يولون أهمية بالغة لإنشاء هذا المتحف.

ومن المقرر أن يضم المتحف عددًا كبيرًا من مقتنيات عالم نوبل الدكتور أحمد زويل ورحلته العلمية الملهمة.

ولفت عبدربه إلى أن أرملة العالم الراحل وشريكة رحلته الدكتورة ديمة فحام قررت إرسال كل مقتنياته الخاصة والفريدة الموجودة في منزله بلوس انجلوس الى مقر مدينة زويل لعرضها بالمتحف الذي تعمل المدينة على تجهيزه حاليا.

وأشار عبدربه إلى أن المتحف سيكون جاهزا للافتتاح بالتزامن مع الانتهاء من إنشاءات وتجهيزات المرحلة الثانية من المدينة.

وتشمل المرحلة الثانية من مدينة زويل المبنى الأكاديمي الذي يقام علي مساحة 110 الف متر ويعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

يذكر ان مدينة زويل حافظت للعام الثاني على التوالي على تصدرها للجامعات المصرية في المركز الأول طبقًا لتصنيف التايمز البريطانية والعاشرة عربيا رغم مرور ٩ سنوات فقط على انطلاقها.

كما نجحت مدينة زويل كأول جامعة مصرية في الحصول على الاعتماد الدولي لعدد من برامجها في مجال الهندسة والعلوم من هيئة الاعتماد الأمريكية ABET.