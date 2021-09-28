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«مدينة زويل» تنشئ شركة مساهمة لتسويق مخرجات البحث العلمى

تعد دراسات الجدوى الاقتصادية لها
طارق رمضان 9:40 ص, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 9:40 ص, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

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تعتزم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إنشاء شركة مساهمة مصرية تتولى تسويق وبيع مخرجات البحث العلمى التى تعكف المدينة على تطويرها.

وقال الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للمدينة ، إنه جار حاليا إعداد دراسات جدوى الشركة من حيث تحديد رأسمالها المزمع وطبيعة هيكل المساهمين، موضحا أن الملف لايزال قيد البحث.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الشركة تأتى مع توجه المدينة نحو ترسيخ مبدأ اقتصاد المعرفة ومواكبة «رؤية مصر 2030» نحو التحول الرقمى.

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عبد ربه: خطة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية صديقة للبيئة 

على صعيد آخر ، لفت «عبدربه» إلى أن مدينة زويل بصدد إنشاء محطة للطاقة الشمسية للتوافق مع اشتراطات البيئة وخلق مدينة خالية من أى انبعاثات كربونية ضمن رؤية شاملة ترتكز على التوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وألمح إلى أن الخطة التوسعية للمدينة تتضمن أيضا إطلاق أكاديمية زويل للتعليم ما قبل الجامعى تتولى مرحلة تأهيل وتجهيز الطلاب تعليميا قبل الالتحاق بالمدينة.

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يذكر أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تأسست فى يناير 2000 وتضم 5 كليات تواكب الثورة الصناعية الرابعة هى هندسة الاتصالات والمعلومات، وهندسة تكنولوجيا النانو، والهندسة البيئية ، وهندسة الطاقة المتجددة ، وهندسة الطيران والفضاء.

ونجحت المدينة فى تخريج 5 دفعات حتى الآن وبلغت نسبة توظيف الخريجين %90 خلال الشهور الثلاثة الأولى بعد التخرج بحسب بيانات سابقة عن المدينة.

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بقلم طارق رمضان

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