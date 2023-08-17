مدينة زويل تكرم البنك الأهلي الكويتي - مصر خلال حفل التخرج السنوي

كرّمت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا البنك الأهلي الكويتي – مصر، تقديرا لدعمه لطلاب مدينة زويل من أبناء المدارس الحكومية، وذلك خلال حفل تخرج دفعة 2023 بحضور لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية وفريق عمل البنك ونخبة من قيادات القطاع المصرفي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



المسئولية الاجتماعية

ويأتي ذلك في إطار الدور الفعال الذي يقوم به البنك الأهلي الكويتي – مصر في مجال المسئولية المجتمعية ومبادراته المختلفة لتعزيز قطاع التعليم.

وفي سياق التعاون البناء والمستمر بين مدينة زويل والبنك الأهلي الكويتي – مصر، خلال مهرجان العلوم السنوي 2023 بمدينة زويل، احتفل البنك بتخريج أربعة طلاب بكلية العلوم والتكنولوجيا الحاصلين على منحة البنك وحصولهم على درجة البكالوريوس في العلوم والهندسة، وذلك في إطار حرص البنك على رعاية الشباب وريادة الأعمال لتعزيز روح المنافسة العلمية بما يساهم في تطوير مهاراتهم لمواكبة متطلبات ســوق العمل.



اتفاقية تعاون مشترك

ووقع البنك اتفاقية تعاون مشترك مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في 2019، حيث يقوم البنك بدعم المنح التعليمية للطلاب المتفوقين من مدارس التعليم الحكومي لمدة خمس سنوات وإتاحة الفرصة للالتحاق بكليتي العلوم والهندسة إسهاما من البنك في تعزيز منظومة البحث العلمي وتخريج علماء ومهندسين نهلوا من العلم ما يؤهلهم لمواكبة التطور الصناعي والعلمي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

يُذكر أن المسئولية المجتمعية تعد جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية البنك الأهلي الكويتي – مصر، حيث يواصل البنك جهوده في دعم جميع القطاعات مثل التعليم والصحة والإعمار ودعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية بالتعاون مع المؤسسات غير الهادفة للربح بدءا من تقديم المساعدات المادية والتبرعات العينية من ملابس وإمدادات غذائية ومعدات ورعاية طبية، بالإضافة إلى مساهماته العديدة في دعم صحة الأطفال وتمكين المرأة المعيلة ودعم ذوي الهمم وغير القادرين ماديا.