«مدينة زويل» تعلن تقديم منح دراسية كاملة للمتفوقين من أوائل الثانوية العامة 2023

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، عن تقديم منح دراسية كاملة للمتفوقين من أوائل الثانوية العامة لعام 2023.

وذلك في تخصصات جامعة العلوم والتكنولوجيا بكلياتها المختلفة وهي الهندسة ، علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي ، وكلية إدارة الأعمال التي ستستقبل الدفعة الأولى العام الدراسي الجديد بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن المدينة حريصة على رعاية المتفوقين من أبناء مصر وتوفير كل الدعم والمساندة من خلال البرامج الدراسية الفريدة بها.

وواصل أن الجامعة تقدم المنح الدراسية كليا وجزئيا إضافة إلى تخصيصها منحاً كاملة لأوائل الثانوية العامة شريطة اجتياز اختبار القبول بالجامعة.

والتي تعتمد معايير محددة على الطالب اجتيازها ليصبح طالبا بها وتقدم هذه المنح من المؤسسات الوطنية المصرية كالبنوك ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف عبدربه أن الجامعة التي تصدرت الجامعات المصرية طبقًا لتصنيف التايمز البريطانية والعاشرة عربيا.

ونوه إلى أن زويل احتفلت حتى الآن بتخرج 6 دفعات من كلية الهندسة و 7 دفعات من كلية العلوم وبلغ معدل توظيف خريجيها 90%، خلال الشهور الثلاثة التالية للتخرج ما يفوق المعدل العالمي.

إضافة إلى حصول ما يقرب من 40%، من خريجيها على منح دراسية كاملة لدراسة الماجستير والدكتوراه بكبرى الجامعات العالمية في سابقة علمية بفضل جودة الخريجين والبرامج الدراسية بمدينة زويل.



وأشاد عبدربه بجهود المدنية وباحثيها وأعضاء هيئة التدريس بها في مسيرة الحصول على الاعتماد الدولي لعددٍ من برامجها الدراسية من هيئة الاعتماد الأمريكية الدولية ABET .

ولفت إلى أن زويل أول جامعة مصرية حكومية أو أهلية أو حتى خاصة تحصل على هذا الاعتماد الذي يؤهل خريجيها للعمل في افضل المجالات بدول العالم المختلفة خاصة الولايات المتحدة الأميركية.



وأضاف أن كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي التي انطلقت العام الدراسي الماضي قد شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب المصريين لدراسة ثلاثة تخصصات في مجال علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

وقال إن هذا العام سوف يشهد بدء الدراسة بكلية إدارة الأعمال في 4 تخصصات، لتتكامل رسالة الجامعة والهدف من إنشائها بغرض تقديم أفضل مستويات تعليمية في تخصصات حديثة.

وذلك لخدمة اقتصاد المعرفة والعمل على إعداد جيل جديد لديه القدرة على مواجهة قضايا المجتمع في مجالات الصحة والبيئة والطاقة والمياه والاتصالات والحوسبة وغيرها.



جدير بالذكر أن مدينة زويل اكتملت إنشاءاتها بمدينة حدائق أكتوبر وبها أكبر مقر أكاديمي بالشرق الأوسط مزود بأفضل وأحدث المعامل وقاعات المحاضرات والوسائل التعليمية.

وتستقبل مدينة زويل الراغبين بالانضمام إليها من خلال زيارة مقر المدينة أو التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمدينة عبر شبكة الإنترنت.