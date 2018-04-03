مدينة زويل تستضيف مناقشات عربية لبحث النهوض بالجامعات

محمد فتحىنظمت مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا فى الأسبوع الأول من ابريل الجاري الدورة السابعة و الثلاثين للمنظمة العربية للمسئولين بالجامعات فى الوطن العربي تحت عنوان "القبول والتسجيل بين مسارات العولمة والمنهجيات الوطنية: الابتكار والتطويروخدمة المجتمع"واستهدفت الدورة الـ 37 الاستما

محمد فتحى

نظمت مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا فى الأسبوع الأول من ابريل الجاري الدورة السابعة و الثلاثين للمنظمة العربية للمسئولين بالجامعات فى الوطن العربي تحت عنوان “القبول والتسجيل بين مسارات العولمة والمنهجيات الوطنية: الابتكار والتطويروخدمة المجتمع”

واستهدفت الدورة الـ 37 الاستماع إلى معنيين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة عدة محاور شأنها بحث سبل النهوض بعمليات التعليم في الجامعات العربية.

ووفق بيان، حرصت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا على استضافة هذا المؤتمر لأول مرة في إطار استراتيجيتها الداعمة للمنظومة التعليمية التي تسعى بها دوماً ان تكون منارة للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وسبق انعقاد المؤتمر يومان ورش عمل تتنوع موضوعتها بين ” الميديا و اثرها فى حياة الطلاب ” ، و ” اهمية نظام ساعات العمل المعتمدة و استعمال تكنولوجيا التسجيل و التقارير فى التحسين و التميز و الابتكار” بالإضافة إلى ” كيف يعزز نظام بويركامبوس الأداء و الحد من المخاطر و تحسين تجربة المستخدم فى الجامعات “

وقال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينةزويل للعلوم و التكنولوجيا: إن المؤتمر يأتى فى إطاراستمرارية مدينة زويل بالبحث و التطوير في جميع جوانب العملية التعليمية.

و أضاف صدقي “أن المنظمة تتيح للطلبة فرص التبادل الطلابي بمختلف الجامعات فى الوطن العربي دون التقيد بعقبات جغرافية أو حدودية و ذلك عن طريق ممثليها المتصلين بجميع الجامعات و المراكز البحثية في الوطن العربي”.