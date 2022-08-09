أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن تخصيص 5 منح دراسية كاملة بالمجان في جامعتها لأبناء شهداء العمليات العسكرية .

مدينة زويل تخصص 5 منح دراسية لأبناء شهداء القوات المسلحة

وقال الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل إن قرار مجلس الادارة يأتي في إطار دور المدينة الوطني والداعم للقوات المسلحة المصرية وجهودها التنموية وردا للجميل .

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وخاصة أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي من قامت بالاشراف وتنفيذ مقر المدينة بحي حدائق اكتوبر.

وذلك على مساحة 200 فدان وطبقا للمواصفات القياسية وأرقي المعايير العلمية الحديثة لتصبح منارة للعلم والمعرفة في الشرق الأوسط .

وأفاد عبدربه أنه بدءًا من العام الدراسي القادم 2022-2023، سيتم تفعيل هذه المنح للطلاب من ابناء الشهداء .

وذلك بعد اجتياز اختبارات القبول بالمدينة التي تعد المعيار الأساسي للقبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها العلمي والهندسي وكذا كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

يذكر أن مدينة زويل، تستعد لافتتاح مرحلتها الثانية المتمثلة في المبنى الأكاديمي الاكبر في مصر والشرق الاوسط بمساحة ١١٠ الف متر مربع.

ويضم المبني الاكاديمي أحدث القاعات والمعامل التي توفر بيئة خصبة لابداع الطلاب والباحثين .

واستطاعت الجامعة اجتياز الزيارة الخاصة لعدد من برامجها .

وذلك بهدف للحصول على الاعتماد الدولى، ولتصبح الجامعة الحكومية الاولى في مصر المعتمدة على الرغم من عمرها الذي لم يتجاوز 10 سنوات .

اضافة الى احتلالها المركز الاول بين الجامعات المصرية والعاشرة عربيا طبقا لتصنيف التايمز البريطانية، وتصدرها النشر الدولي محليًا .

يذكر أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت مؤخرا بتخريج دفعتين جديدتين من طلابها المتفوقين .

و تبلغ نسبة توظيف خريجي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ٩٠٪؜ في الشهور الثلاثة الاولى عقب التخرج.

فيما تبلغ نسبة التوظيف العالمية ٦٠٪؜ في الشهور الستة بعد التخرج .