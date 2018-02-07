مدينة دمياط للأثاث تعرض أنشطتها في معرض فيرنكس

سهير محمدأعلنت شركة مدينة دمياط للأثاث عن مشاركتها للمرة الثانية على التوالي في معرض فيرنكس ﺁﻧﺪ ﺫﺍﻫﻮﻡ "Furnex and The Home" والمقرر انعقاده خلال الفترة من 8 _-11 فبراير الحالي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتأتي دورة هذا العام بمشاركة أكثر من 200



سهير محمد

أعلنت شركة مدينة دمياط للأثاث عن مشاركتها للمرة الثانية على التوالي في معرض فيرنكس ﺁﻧﺪ ﺫﺍﻫﻮﻡ “Furnex and The Home” والمقرر انعقاده خلال الفترة من 8 _-11 فبراير الحالي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتأتي دورة هذا العام بمشاركة أكثر من 200 عارض مع مجموعة واسعة من المنتجات المصرية من الأثاث والمنسوجات المنزلية والإضاءة والأرضيات والحرف اليدوية .



أعرب المهندس معتز بهاء الدين ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة الاثاث بدمياط عن سعادته بالمشاركة في هذا المعرض الهام والذي يجمع اقطاب صناعة الأثاث والديكور في السوق المصرية ، مشيرًا إلى حرص مدينة الاثاث بدمياط على المشاركة يأتي في بهدف إلقاء الضوء على ماتقوم به مدينة الأثاث بدمايط واستعراض الفرص الإستثمارية التى توفرها للمصنعين والمصدرين في صناعة الأثاث علاوة على الحوافز التشجيعية المقدمة لهم .

وأضاف أن الشركة ستقوم خلال الشهور القليلة المقبلة بتسليم المرحلة الأولى من الورش وفتح باب الحجز لدفعة جديدة من الورش بالمنطقة الغربية وكذلك أيضا ورش المراكز الخدمية بكامل المشروع ، حيث أنه يجرى حاليا الانتهاء من كافة أعمال الطرق والمرافق بالمدينة تمهيدا للتشغيل المقرر فى نهاية مارس القادم بإذن الله”

يذكر أن مشروع مدينة الأثاث بدمياط يعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر والتى توليها الدولة اهتماما بالغا، ويهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، ويضم 1500 ورشة لصغار الصناع, وأراضي للأغراض الصناعية كاملة المرافق, بمساحة اجمالية تبلغ 600 ألف متر مربع, كما تشمل المدينة منطقة تجارية تسويقية تضم مركزا تجاريا لتسويق الأثاث يضم 400 معرض, وأرض معارض وفندقا 4 نجوم وفندقا آخر 3 نجوم, ومركزا دوليا للمؤتمرات، وتشمل أيضا خدمات إدارية ومستشفي ومركزا تكنولوجيا، ومعهدا فنيا للتصميم والتدريب الحرفي، وخدمات مكملة أخري.

