عقـــارات

مدينة بدر: افتتاح أكبر وحدة إسعاف على مستوى المدن الجديدة بـ 3 ملايين جنيه

على مساحة 1190 متر مربع
خالد الأسمر 6:14 م, الأحد, 6 ديسمبر 20 6:14 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

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قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم افتتاح أكبر وحدة إسعاف على مستوى المدن الجديدة بتكلفة تبلغ أكثر من 3 ملايين جنيه، على مساحة 1190 متر مربع.

وأضاف مندور، أن المبنى يتكون من غرفة إسعاف أولية وغرف جراحة وملاحظة وتعقيم وغرفة للتجبيس.

وأشار إلى أن المبنى يحتوي كذلك على صيدلية وإقامة للأطباء وللتمريض، والاستقبال وكذلك استراحات للسائقين والمسعفين.

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وتابع، أنه يوجد مكاتب إدارة ومسطحات خضراء بالإضافة إلى 8 حمامات ومغسلة، ومخزن مهمات وأجهزة، وساحات إنتظار خارجية، جراجات تسع 4 سيارات إسعاف.

وأشار مندور، إلى أن وحدة الإسعاف التي تم افتتاحها تعد أكبر وحدة إسعاف على مستوى المدن الجديدة وتقع على طريق الروبيكى فى منتصف المدينة، وستخدم جميع أحياء المدينة بالكامل، وتكون داعما رئيسيا فى مجالها للمدن الجديدة بشرق القاهرة “بدر، الشروق، القاهرة الجديدة، هليوبوليس، العاصمة الإدارية، مدينة الجلود”، كما تم بناؤها بأحدث التصميمات المعمارية، طبقاً للمواصفات القياسية لوزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية.​

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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