مدينة العلمين الجديدة تستقبل وفداً من الجامعة الألمانية بالقاهرة لتفقد مشروعاتها

استقبلت مدينة العلمين الجديدة، وفداً من طلاب كلية الهندسة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، للتعرف على المدينة وتفقد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها

حيث كان في استقبالهم المهندس أحمد إبراهيم، رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والمشروعات، بهدف التعرف على المشروعات التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، وذلك ضمن سلسلة زيارات لطلاب الجامعات بمصر إلى مدينة العلمين الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع.

وفي مستهل الزيارة، استمع وفد الجامعة الألمانية لشرح تفصيلي من المهندس أحمد إبراهيم، عن المخطط العام للمدينة واستعمالات الأراضي بها، والتي تتنوع بين أنشطة: سكنية، ومراكز تجارية، وسياحية، ومناطق خضراء، ونشاط صناعي، وخدمي، لخدمة المدينة والتجمعات العمرانية المجاورة لها

تفاصيل الزيارة

كما تم تقديم عرض عن مختلف المشروعات التنموية التى تم ويجرى تنفيذها بالمدينة، والذي أوضح أن المرحلة الأولى تضم: الأبراج الشاطئية، والمنطقة التجارية الترفيهية، والمدينة التراثية، والحي اللاتيني، ومنطقة الداون تاون، والتي تضم نحو 40 عمارة بها 1300 وحدة سكنية تقريبا، وجامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا، ومقار إدارية، والممشى السياحى

كما تم مشروعات إسكان متنوعة تناسب جميع شرائح الدخل، كما تلا العرض التقديمي، عرض فيلم تسجيلي عن المدينة منذ نشأتها وأهم معالمها ونسب الإنجاز بها، والمساحة الإجمالية لها، وأهم المشروعات بها، ثم تم فتح باب تلقي تساؤلات واستفسارات الوفد والرد عليها من مسئولى الجهاز.

وتفقد وفد طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، يرافقهم مسئولو الجهاز، أهم مشروعات مدينة العلمين الجديدة والتي شملت معالم المدينة التراثية، حيث تضم منطقة البلازا الرئيسية يتوسطها ميدان به مسلة فرعونية وعلى الجانبين محال تجارية، بجانب المسجد التراثي والكنيسة، ومجمع السينمات، والمسرح الروماني، والأوبرا، وغير ذلك من المعالم التراثية

كما شملت الجولة جانبا من منطقة الأبراج، والمنطقة الترفيهية، وتم تقديم شرح واف عن المناطق التي تم تفقدها وفرص العمل التى توفرها، وأهم ما تتميز به تلك المشروعات، وما بدأ تشغيله منها، والتوقيتات الزمنية لتنفيذ الباقى.

انبهار بالإنجازات

وعقب الجولة، عبر وفد طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، عن إعجابهم الشديد، وانبهارهم، وأشادوا بما تنفذه الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، من مشروعات تنموية وخدمية، وتوجهوا بالشكر لمسئولي وزارة الإسكان على إتاحة الفرصة لزيارة مدينة العلمين الجديدة وتفقد أهم معالمها، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بمعالم المدينة.