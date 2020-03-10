مدينة الصالحية الجديدة تطرح 12 محلا تجاريا وصيدلية للبيع في مزاد علني مطلع أبريل

تتراوح مساحة المحلات التجارية المطروحة للبيع من 12 مترا مربع إلى 64 متر مربع .

يستعد جهاز مدينة الصالحية الجديدة لطرح 12 محلا تجاريا وصيدلية في مزاد علني في الخامس من شهر ابريل المقبل، وذلك بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة.

وأوضح المهندس رمضان خيري، رئيس الجهاز أن مساحة المحلات والصيدلية المطروحة للبيع تتراوح من 12 مترا مربع إلى 64 متر مربع .

وأضاف أنه يتم سداد مبلغ 25 ألف جنيه عن كل محل أو الصيدلية كتأمين ابتدائي دخول المزاد في موعد غايته جلسة المزاد، لافتا الي أنه يتم عقد الجلسة بمقر الجهاز.

نظام السداد

وأشار خيري إلى أنه يتم سداد 10%، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية، وكذلك 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة.

وأوضح أنه يتم أيضًا سداد 5% من إجمالي المحل أو الصيدلية وديعة صيانة يتم سدادها خلال شهر من الترسية وقبل تسليم المحالّ.

وأكد رئيس جهاز الصالحية الجديدة أنه يتم سداد الباقي 90% بإحدى الطريقتين؛ الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ المزاد.

نبذه عن الصالحية الجديدة

ولفت الي أن المساحة الإجمالية للمدينة 1617 فدان، لافتا الي حجم الاستثمارات بالمدينة تجاوز 776.9 مليون جنيه، منها 8.1 مليون جنيه بقطاع الإسكان، و120 مليون جنيه بقطاع الخدمات، و610 مليون جنيه بقطاع المرافق، و20.8 مليون جنيه بقطاع الزراعة.