عقـــارات

مدينة السادات : شن حملة لغلق وتشميع الوحدات المخالفة للنشاط المرخص لها

في عدة مناطق بالمدينة
خالد الأسمر 8:15 م, الأربعاء, 23 ديسمبر 20 8:15 م, الأربعاء, 23 ديسمبر 20

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قال المهندس علاء منيع ، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ، إنه تم شن حملة لغلق وتشميع الوحدات المخالفة للنشاط المرخص لها فى عدة مناطق بالمدينة.

وأضاف منيع، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع حضانتين بالعمارات بالمناطق السكنية الـ 6 والـ 13، و6 بدرومات أسفل العمارات السكنية قام أصحابها بفتح صالات جيم فيها بالمخالفة لشروط التخصيص بالمناطق (3 – 7 – 13)، وورشة تصنيع ألوميتال مخالفة بإحدى العمارات السكنية بالمنطقة الـ 11.

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وأشار إلى أنه تم تحرير محاضر للمخالفين ورفع عدادات الكهرباء وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، لافتا أن الحملة جاءت بالتنسيق بين إدارات الأمن والتنمية والنظافة والتجميل بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وأكد المهندس علاء منيع، ضرورة المتابعة الدورية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، لمنع عودة المخالفات.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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