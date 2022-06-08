مدينة الدواء المصرية تستقبل وفدًا أجنبيًا لتوطين الصناعة

استقبلت مدينة الدواء المصرية وفدًا أجنبيًا لتوطين الصناعة على هامش المؤتمر الطبي الأفريقي الأول، الذي تنظمه هيئة الشراء الموحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار دور الشركة الذي تضطلع به شركة “محرم وشركاه” لابحاث السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي كشريك للمؤتمر لتنسيق الاجتماعات بين القطاعين الحكومي والخاص.

زيارة الوفد لمدينة الدواء المصرية

قامت الشركة باصطحاب وفداً حكومياً رفيع المستوى، يضم عدداً من كبار المسئوولين الحكوميين والخبراء في مجال الرعاية الصحية وصناعة الدواء من 9 دول افريقية وعربية وأمريكية جنوبية، في جولة شاملة بمدينة الدواء المصرية “جيبتو فارما” بمنطقة الخانكة، وذلك للتعرف على ملامح المشروع القومي، والمرافق المتطورة والتقنيات الحدثة الهادفة لتطوير وتوطين صناعة الدواء بمصر.

تعد مدينة الدواء المصرية، من أكبر المدن الطبية مستوى الشرق الأوسط حيث تقام على مساحة 180 ألف م²، ومزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في صناعة الدواء، ويهدف المشروع القومي إلى تعزيز القدرات التكنولوجية والصناعية في هذا المجال، مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين، لتصبح مصر بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

جولة تفقدية داخل “جيبتو فارما”

قامت مديرة مصنع شركة “جيبتو فارما”، الدكتورة علياء المستكاوي، باصطحاب الوفد الأجنبي في جولة تفقدية داخل “جيبتو فارما”، للتعرف على المنشأة الطبية الضخمة، مرافقها الحديثة ومنشآت التصنيع الخاصة بها، و أهداف المشروع المتمثلة في توفير علاج دوائي فعال، آمن، عالي الجودة، إنشاء مركز إقليمي لصناعة الدواء جاذب لشركات الدواء العالمية، توطين صناعة الدواء في مصر وتصدير الأدوية واللقاحات للأسواق المختلفة.