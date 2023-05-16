مدينة الجونة تطلق مشروع Fairways بمرحلة Ancient Sands على مساحة 11 ألف متر

أطلقت مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر، مشروع Fairways، والذي يقع ضمن مرحلة Ancient Sands ذات الإطلالات الطبيعة الخلابة والتصميمات المعمارية المعاصرة الفريدة.

يضم مشروع Fairways وحدات سكنية تتنوع مساحاتها بين ستوديو وغرفة وغرفتين.

يأتي إطلاق هذا المشروع في إطار استراتيجية شركة أوراسكوم للتنمية القائمة على الاستمرار في تنمية مدينة الجونة وتقديم وحدات متميزة ومتنوعة تناسب احتياجات مختلف العملاء مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

يقع مشروع Fairways على ارتفاع 15م فوق مستوى سطح البحر ومساحة 11 ألف متر بالقرب من المناطق الرئيسية بمدينة الجونة، حيث يبعد 5 دقائق بالسيارة من مارينا أبو تيج، ومارينا فنادير، وشواطئ الجونة.

موقع مميز

وتطل جميع الوحدات على مناظر طبيعية وملاعب جولف، وذلك طبقاً لتخطيط عمراني مبتكر يحقق التوازن بين مساحات المباني والمساحات الخضراء بالمشروع.

وتعمل مدينة الجونة وفق جدول زمني محدد للإنشاءات حيث إنه من المقرر تسليم وحدات المشروع في الفترة من 2025 وحتى 2026.

وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، إن الأخيرة تلتزم بتوفير حياة متكاملة ومستدامة بمدينة الجونة، ونواصل التوسع في تطوير مشروعات سكنية وخدمية داخل المدينة تجمع بين كافة سُبُل الراحة، من خلال إتاحة خدمات متنوعة وبنية تحتية قوية، وذلك لحرصنا الدائم على تقديم تجربة فريدة للمعيشة.”

تقديم نماذج حديثة

وأضاف عامر: “نسعى دائماً لتقديم مشروعات ترتكز على نماذج حديثة وأفكار مبتكرة في مدينة الجونة لتلبية احتياجات عملائنا، حيث نعمل على جذب العملاء من داخل مصر وخارجها من خلال فهم احتياجاتهم واستيعاب أفكارهم لتحويلها إلى مشروعات حقيقية

كما نعمل على التوسع العمراني في المدينة، حيث وصل التطوير العمراني في المدينة إلى أكثر من 50%. وتعتبر مرحلة Fairways مثال جيد يلبي احتياجات فئة محددة من العملاء اللذين يحبون رياضة الجولف والمناظر الطبيعية ويرغبون في امتلاك عقار بجوار ملاعب الجولف للاستمتاع بالرياضة.

مساحة الجونة

وتصل مساحة مدينة الجونة إلى 36.9 مليون متر مربع وقد سبق أن طرحت المدينة خلال العام الماضي العديد من المشروعات منها مشروع “Art Island” الذي يتميز بتكنولوجيا صديقة للبيئة ويضم ٢٢ وحدة تم بيع 70% من المشروع.

جدير بالذكر أن مدينة الجونة تتبنى استراتيجية طموحة لتطوير الخدمات والأنشطة غير السكنية، وتستهدف تسريع وتيرة التطوير بالمدينة، حيث بلغ حجم التطوير في المدينة أكثر من 50%.

وارتفع صافي المبيعات العقارية في الجونة بنسبة 9.5% خلال عام 2022 مقابل نفس الفترة في العام الماضي مما يعكس زيادة الطلب على اقتناء العقار في الجونة للاستمتاع بالتجربة الفريدة للحياة في مدينة متكاملة.