مدينة الإنتاج الإعلامي تنفي توقف تصوير المسلسلات بسبب «كورونا»

نفى مصدر مسؤول في مدينة الإنتاج الإعلامي ما تم تداوله علي صفحات التواصل الإجتماعي من وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في المدينة وتوقف تصوير المسلسلات بها.

مدينة الإنتاج الإعلامي : نحن من أول المؤسسات التي وضعت معمقمات وأجهزة قياس لدرجة الحرارة

وأكد المصدر أن كل ما تم نشره كاذب وعار تماما من الصحة ، مضيفا أن حركة تصوير الأعمال الدرامية تتم بصورة طبيعية.

وأشار المصدر إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي كانت من أول المؤسسات التي وضعت معقمات وأجهزة قياس لدرجة الحرارة علي كافة مداخل المدينة لكل فرد يدخل المدينة ، كما قامت بوضع خطة عمل شاملة لمواجهة الفيروس.

وأكد المصدر أن المدينة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة مطلقي مثل هذه الشائعات .

يذكر أن مدينة الإنتاج الإعلامى قد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا المستجد تضمنت وضع عدد 10 أجهزة قياس للحرارة عن بعد على كافة مداخل المدينة للكشف على كافة المترددين يومياً من العاملين بالمدينة والقنوات الفضائية العاملة والزائرين للتأكد من سلامتهم وذلك تحت الإشراف الطبى الكامل للمركز الطبى بالمدينة .

كانت الإدارة العامة لإدارة الأزمات بالمدينة قد وضعت خطة عمل موسعة لمواجهة فيروس كورونا منذ اليوم الأول من الإعلان عن وجود حالات من الإصابة بالفيروس وانتشاره فى البلاد الاخرى.

وتتمثل الخطة فى نشر الأدوات والمواد الصحية المستخدمة فى التعقيم والتطهير على كافة بوابات المدينة وفى جميع أرجائها ليتم الإستعانة بها فى إجراءات الوقاية والتعقيم مع التشديد على تطبيق أقصى الإجراءات المتبعة فى النظافة العامة .