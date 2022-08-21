مدينة الإنتاج الإعلامي ترد: لا معلومات حول أنباء استحواذ سعودي مرتقب

نفت شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم الأحد، وجود معلومات لديها حول نية صندوق الاستثمارات العامة السعودى شراء حصة من الأسهم.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من مدينة الإنتاج الإعلامي للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول اعتزام الصندوق السعودي الاستثمار بالشركة.

ونفذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي عملية شراء متوازية في أربع شركات مصرية مدرجة بالبورصة المصرية (10 أغسطس الجارى) بقيمة 25 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا.

مدينة الإنتاج الإعلامي : الصندوق السعودي اشترى حصصا فى 4 شركات مصرية بقيمة 25 مليار جنيه

وأظهرت البيانات المنشورة على شاشة التداول بالبورصة ( 10 أغسطس) تنفيذ هذه العمليات عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الصفقات جرى تنفيذها على أسهم شركات:إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وكشف بيان أول عن تنفيذ صفقة على 462.2 مليون سهم فى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه، بينما جرى تنفيذ صفقة مماثلة على 250.1 مليون سهم فى أبو قير للأسمدة بقيمة 7.27 مليار وفقا لبيان ثان.

كما أظهر بيان ثالث منشور على الشاشة تنفيذ صفقة على 57.2 مليون سهم فى مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بقيمة 7.1 مليار جنيه ،بينما أظهر البيان الأخير تنفيذ صفقة على 297.9 مليون سهم فى الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 3 مليارات تقريبا.

هيكل ملكية الشركة وخريطة المساهمين فوق 5% حتى يوليو الماضى

الأقمار الصناعية

ويبلغ رأسمال مدينة الإنتاج الإعلامي 1.89 مليار جنيه موزعا على 189 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى ،بين الهيئة الوطنية للإعلام بنسبة 45.2%،بنك الاستثمار القومي بنسبة 18.7%.

كما يساهم البنك الأهلى المصرى بنسبة 5% تقريبا،إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصرية تحت سقف ال5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتارخ 5 يوليو الماضى.

ويشغل عبدالفتاح عبدالمعز الجبالي منصب رئيس الشركة والعضو المنتدب منذ مارس الماضى، كما يضم مجلس الإدارة كلا من حسن أحمد الدسوقي وزير الكهرباء الأسبق، وعلاء الدين فهمي وزير النقل الأسبق عضوين مستقلين من ذوي الخبرة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 32.9% خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى لتسجل 104.3 مليون جنيه مقارنة بنحو 78.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 307 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بإيرادات بلغت 280.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021،وفقا للقوائم المرسلة للبورصة بتاريخ 8 أغسطس الجارى.