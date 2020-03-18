بورصة وشركات

مدينة الإنتاج الإعلامي تبدأ تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» (صور)

تضمنت الإجراءات وضع عدد 10 أجهزة قياس للحرارة عن بعد.
مصطفى طلعت 2:41 ص, الأربعاء, 18 مارس 20 2:41 ص, الأربعاء, 18 مارس 20

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بدأت مدينة الإنتاج الإعلامى فى تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك بحسب بيان صادر عن المدينة وصل “المال”.

10 أجهزة قياس للحرارة عن بعد لمواجهة فيروس كورونا بالمدينة

وتضمنت الإجراءات وضع عدد 10 أجهزة قياس للحرارة عن بعد على كافة مداخل المدينة للكشف على كافة المترددين يومياً من العاملين بالمدينة والقنوات الفضائية العاملة والزائرين للتأكد من سلامتهم وذلك تحت الإشراف الطبى الكامل للمركز الطبى بالمدينة .

كانت الإدارة العامة لإدارة الأزمات بالمدينة قد وضعت خطة عمل موسعة لمواجهة فيروس كورونا منذ اليوم الأول من الإعلان عن وجود حالات من الإصابة بالفيروس وانتشاره فى البلاد الاخرى.

وتتمثل الخطة فى نشر الأدوات والمواد الصحية المستخدمة فى التعقيم والتطهير على كافة بوابات المدينة وفى جميع أرجائها ليتم الإستعانة بها فى إجراءات الوقاية والتعقيم مع التشديد على تطبيق أقصى الإجراءات المتبعة فى النظافة العامة .

كما وضعت المدينة خطة للإستعانة والتنسيق مع إدارة الحرب البيولوجية بالقوات المسلحة لتعقيم كافة الإستديوهات والمقرات والمكاتب الإدارية ومناطق التصوير المفتوحة يتم تفعيلها خلال الساعات القليلة القادمة لتطهيرها تماماً وذلك حفاظاً على صحة كافة العاملين بالمدينة والقنوات الفضائية والتأكد من سير العمل بها بطريقة طبيعية وآمنة .

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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