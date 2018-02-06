مدينة الإنتاج الإعلامى: نتفاوض مع شركة سعودية بخصوص ماجيك لاند

رجب عز الدينقالت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى إنها مازالت فى مرحلة التفاوض بخصوص مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل ماجيك لاند.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره تحت عنوان "تعاقد الشركة مع شركة سعودية نهاية الشهر الحالى لتشغيل الماجيك لاند وكذا شراء 100 أل

رجب عز الدين



قالت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى إنها مازالت فى مرحلة التفاوض بخصوص مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل ماجيك لاند.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره تحت عنوان “تعاقد الشركة مع شركة سعودية نهاية الشهر الحالى لتشغيل الماجيك لاند وكذا شراء 100 ألف متر بالعاصمة الإدارية الجديدة”.

وقالت الشركة فى البيان إنها ما زالت تسعى فى المفاوضات لإنهاء كل الاجراءات النهائية فى تلك الموضوعات.

وأعلنت الشركة فى سبتمبر الماضى عن رغبتها فى طرح تطوير المنطقة الترفيهية الماجيك لاند فى مزايدة عالمية بعد انتهاء عملية إعادة الترميم، المقدر ميزانيتها بنحو 16 مليون جنيه.

وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة في أكتوبر الماضي، بأن شركته تسعى لاقتناص نسبة لا تتجاوز 5% من المساحة الإجمالية من العاصمة الإدارية، لإنشاء منطقة استوديوهات مصغرة لخدمة القنوات صالحة للأغراض الإخبارية.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 23.3 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الاولى من 2017 مقابل صافي ربح بلغ 18.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2016.

