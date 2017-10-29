مدينة الإنتاج الإعلامى تبيع 30 وحدة سكنية فى مزاد نوفمبر

رجب عزالدينقالت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، إنها ستبيع 30 وحدة سكنية بالحى الثامن فى مزاد علنى، بنظام المظاريف المغلقة، 23 نوفمبر المقبل.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن القرار يأتى تنفيذا لقرارات مجلس الإدارة لانتفاء الغرض من هذه الوحدات، وسنخطركم بنتيجة المزاد

رجب عزالدين

قالت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، إنها ستبيع 30 وحدة سكنية بالحى الثامن فى مزاد علنى، بنظام المظاريف المغلقة، 23 نوفمبر المقبل.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن القرار يأتى تنفيذا لقرارات مجلس الإدارة لانتفاء الغرض من هذه الوحدات، وسنخطركم بنتيجة المزاد بعد انتهاءه .

ومن المقرر بيع 20 وحدة سكنية بالحى المتميز –المجاورة الثانية إضافة إلى 10 وحدات سكنية بالحى الثامن–المجاورة الرابعة .

وتقول الشركة إن الوحدات كانت مخصصة لسكن العاملين والطلاب بالأكاديمية وانتفى الغرض منها .

ونفى مجلس إدارة الشركة الاسبوع الماضى صدور قرار حكومي بنقل مدينة الإنتاج الإعلامي إلى العاصمة الإدارية الجديدة مشيرا إلى أن مقرها سيظل فى 6 أكتوبر.

وقال أسامة هيكل، رئيس الشركة، إن شركته تسعى لاقتناص نسبة لا تتجاوز 5% من المساحة الإجمالية من العاصمة الإدارية وتستهدف إنشاء منطقة استوديوهات مصغرة لخدمة القنوات صالحة للأغراض الإخبارية.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2017 بنسبة 11% لتبلغ 12.86 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 11.43 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.