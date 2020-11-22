الإسكندرية

مدينة الأبحاث العلمية: نستهدف إنشاء تخصصات جديدة تخدم مجالات الصناعة

خلال لقاء وفد من أعضاء جمعية مستثمري برج العرب
مها يونس 11:44 م, الأحد, 22 نوفمبر 20 11:44 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، الأحد، وفدا من أعضاء جمعية مستثمرى برج العرب، في إطار تحقيق ريادة علمية ترتقي بالمستوى البحثى لربط المراكز البحثية بالصناعة وسوق العمل للأستفادة من الأبحاث الجارية فى التطبيقات الصناعية.

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة مها الدملاوى مدير المدينة، إن هناك اهتماما بإدارة مدينة الأبحاث بشأن ربط التخصصات المختلفة بها مع إحتياجات الصناعة ، فضلاً عن تشجيع الأبحاث التي تسهم في تطويرها وحل مشاكلها ، والعمل على إنشاء تخصصات جديدة تخدم مجالات الصناعة المختلفة.

اقرأ أيضا  محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا السبت

ولفتت “الدملاوي” إلى أن الزيارة تضمنت شرح تفصيلي عن المدينة بكافة معاهدها البحثية وأبرزها “معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ، معهد المعلوماتية ، معهد بحوث المواد الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة ، معهد بحوث زراعة الأراضى القاحلة ، معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية و وحدة التجارب النصف صناعية”.

ووفقاً “لـ “الدملاوي” تم أيضاً زيارة للمعامل البحثية للتعرف على كافة الأنشطة البحثية بالمدينة ، وتم عقد لقاءات مع علماء وباحثى المدينة لعرض رؤيتهم بالنسبة للنهوض بالعملية البحثية.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يترأس مؤتمر تنمية الموارد وتعظيم العائد
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

ملف الكاتب مها يونس

اقرأ أيضاً

رئيس مرسى مطروح يتابع مع مديري الإدارات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

معتز محمود 5:15 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

محافظ مطروح يترأس مؤتمر تنمية الموارد وتعظيم العائد

معتز محمود 4:57 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

مد خطىّ مشروع النقل الجماعي بمنطقتى الكيلو 7 وحى الزيتون بمطروح

معتز محمود 4:46 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش الاستراتيجية الوطنية للتحرك صوب إفريقيا

معتز محمود 4:45 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

ميناء الإسكندرية يستقبل 76 سفينة وتداول 144 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة

السيد فؤاد 4:01 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

محافظ مطروح يستقبل مدير عام مديرية التربية والتعليم الجديد

معتز محمود 3:52 م, الأحد, 22 نوفمبر 20