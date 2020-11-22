مدينة الأبحاث العلمية: نستهدف إنشاء تخصصات جديدة تخدم مجالات الصناعة

استقبلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، الأحد، وفدا من أعضاء جمعية مستثمرى برج العرب، في إطار تحقيق ريادة علمية ترتقي بالمستوى البحثى لربط المراكز البحثية بالصناعة وسوق العمل للأستفادة من الأبحاث الجارية فى التطبيقات الصناعية.

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة مها الدملاوى مدير المدينة، إن هناك اهتماما بإدارة مدينة الأبحاث بشأن ربط التخصصات المختلفة بها مع إحتياجات الصناعة ، فضلاً عن تشجيع الأبحاث التي تسهم في تطويرها وحل مشاكلها ، والعمل على إنشاء تخصصات جديدة تخدم مجالات الصناعة المختلفة.

ولفتت “الدملاوي” إلى أن الزيارة تضمنت شرح تفصيلي عن المدينة بكافة معاهدها البحثية وأبرزها “معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ، معهد المعلوماتية ، معهد بحوث المواد الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة ، معهد بحوث زراعة الأراضى القاحلة ، معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية و وحدة التجارب النصف صناعية”.

ووفقاً “لـ “الدملاوي” تم أيضاً زيارة للمعامل البحثية للتعرف على كافة الأنشطة البحثية بالمدينة ، وتم عقد لقاءات مع علماء وباحثى المدينة لعرض رؤيتهم بالنسبة للنهوض بالعملية البحثية.