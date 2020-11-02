مدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية تحصد جوائز الدولة التشجيعية لاثنين من علمائها

حصلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب غرب محافظة الإسكندرية، على جائزتى الدولة التشجيعية لعام 2019 ، حيث حصل الدكتور إسماعيل محمد الفخرانى، أستاذ باحث مساعد، بقسم بحوث البروتينات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم المجالات الطبية. الدكتور إسماعيل الفخرانى

كما حصل الدكتور عمرو صلاح مرسى، أستاذ باحث مساعد، بقسم بحوث الحيوانات المزرعية بمعهد بحوث زراعة الأراضى القاحلة، على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم المجالات الزراعية. الدكتور عمرو صلاح

وفي هذا الصدد صرحت الدكتورة مها الدملاوى مدير مدينة الأبحاث العلمية، أن التكريمات والجوائز المُشار إليها جاءت فى إطار إهتمام الدولة بتكريم علمائها وإستراتيجية البحث العلمى 2030 لدعم الإستثمار في البحث العلمي وربطه بالصناعة وخطط التنمية وإحتياجات المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل الفخرانى أن العديد من العلماء والباحثين أخذوا على عاتقهم تطوير التكنولوجيا بهدف تسخيرها في كثير من المجالات التطبيقية، ومنها مجال الطب والصحة.

وأوضح “الفخرانى” أن الأمراض الميكروبية وكذلك الأمراض السرطانية انتشرت فى الأونة الاخيرة بشكل كبير، ونظرا لخطورة تلك الأمراض فقد قام بالتركيز في أبحاثه على تطوير العديد من المركبات النانوية أو البوليمرية المحملة ببعض البروتينات العلاجية المناعية أو الإنزيمات أو دمجهما معا أو إضافة بعض المواد الفعالة إليها واختبار مدى كفاءة تلك المركبات الجديدة في علاج تلك الأمراض إما معمليا أو على فئران التجارب.

يشار إلى أن الدكتور إسماعيل محمد الفخرانى شارك فى العديد من دور النشر والمجلات كمحكم أو كعضو هيئة تحرير ، كما شارك فى تقديم أبحاث فى مؤتمرات دولية ، وفي العديد من ورش عمل دولية ودورات تدريبية ، ونشر عدد 28 ورقة بحثية وعدد 4 مقالات مرجعية وعدد 2 فصل كتاب في 28 مجلة دولية ذات معاملات تأثير في 18 دار نشر دولية مختلفة وعضو بعدد من المشروعات الممولة من الهيئات الدولية.

وعلى صعيد متصل، أوضح الدكتور عمرو صلاح أن ٳجمالي الأبحاث المقدمة تساهم بشكل مباشر في حل العديد من المشكلات والتي تواجه العديد من الدول النامية وخاصة مصر، والمتسببة بارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية، على غرار عدم توفر مصادر علفية خضراء مرتفعة القيمة الغذائية خاصة في فصل الصيف وغياب البرسيم الأخضر، نظرا لمحدودية الرقعة الزراعية ووجود تنافسية بين الانسان و الحيوان على الرقعة الزراعية المتاحة.

ولفت “صلاح” إلى تركيز جميع الأبحاث علي الحصول علي منتجات حيوانية خالية من متبقيات المضادات الحيوية و التي تستخدم كمحفزات نمو للمجترات ، وذلك بأقل قدر ممكن من فقد طاقة الغذاء، من خلال ٳنبعاث غاز الميثان و الذي يُعد من أهم غازات الاحتباس الحراري للكرة الأرضية.

واستهدفت الأبحاث، وفقاً لتصريحات الدكتور عمرو صلاح، الحد من التأثير السلبي علي البيئة الناتج من قطاع الزراعة، وتقليل الاعتماد على الأعلاف المستوردة بالعملة الصعبة، وهى من أهم الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية، حتى تتوفر بأسعار مناسبة في متناول الجميع، فضلاً عن استخراج العديد من المستخلصات النباتية والتي تلعب دور كبير فى تحسين الأداء العام للحيوان، كما أنها تعتبر آمنة للاستهلاك الحيواني والآدمي على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عمرو صلاح مرسى شارك فى 42 مؤتمرا، وورش عمل و ندوات علمية دولية ومحلية ، كما شارك فى 4 مشاريع بحثية ممولة من جهات تمويل مختلفة أبرزها ( صندوق تمويل العلوم والتكنولوجيا – جامعة الاسكندرية – مركز البحوث الزراعية).

ونشر 28 ورقة بحثية بمجلات عالمية ذات معامل ثأثير مرتفع،بالإضافة إلى نشره ل53 ملخص بحثى فى مؤتمرات دولية و محلية، وحصل على العديد من الجوائز العلمية الدولية SBRAM prize 2010 – Alltech Young Scientist Award for local winners 2013.

يأتي هذا بالإضافة إلى إشرافه على رسائل علمية و تنظيمية للعديد من المؤتمرات المحلية والدولية وورش العمل ودوره كمحرر ومراجع للعديد من المجلات العلمية الدولية.