مدينة أسيوط الجديدة تستعد لتنفيذ 12 مشروعًا جديدًا

محمود زكىقال محمود النجدي رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن الجهاز بصدد البدء في تنفيذ 12 مشروعا جديدا بالمدينة وتتراوح بين مشروعات خدمية وسكنية، بالإضافة إلى مشروعات لرفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات منها ما تم فتحه ماليًا وأخرى فنيًا.وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن تلك المشروعات تتمثل ف

محمود زكى

قال محمود النجدي رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن الجهاز بصدد البدء في تنفيذ 12 مشروعا جديدا بالمدينة وتتراوح بين مشروعات خدمية وسكنية، بالإضافة إلى مشروعات لرفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات منها ما تم فتحه ماليًا وأخرى فنيًا.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أن تلك المشروعات تتمثل في تنفيذ ملعب خماسي وكذلك مبنى بريد ونقطة إطفاء حريق، بالإضافة إلى مبنى لشرطة التعمير

بالمدينة.

وأوضح أن الجهاز يستعد أيضًا لإنشاء مبنى إسعاف وكذلك 2 سوق مصغر تحتويان على 6 محال تجارية يتم استخدامها في أنشطة مختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من العمارات السكنية لمشروع الإسكان الاجتماعى.

ويشهد الجهاز أيضًا الإعداد لتنفيذ أعمال الأسفلت لمنطقة جنوب غرب المدينة وكذلك تنفيذ عمليات صيانة لزراعات منطقة الإسكان الاجتماعى بالحى الثانى، بالإضافة إلى صيانة كهرباء الحى الأول ومنطقة ابني بيتك.

وأوضح أنه من ضمن المشروعات المطروحة من جانب الجهاز الإعداد لتنفيذ مدارس النيل.