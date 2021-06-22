مدير IBM مصر: قطعنا شوطا كبيرا فى ميكنة «الضرائب»

قال وائل عبدوش ، مدير عام شركة IBM مصر ، أن شركته قطعت شوطا كبيرا فى مشروع ميكنة مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع وزارة المالية ، موضحا أن IBM بدأت أعمال التنفيذ خلال الربع الأخير من 2019 .

وأوضح عبدوش أنه تم إطلاق المرحلة الأولي من المشروع خلال شهر يناير الماضي، وبدأت تقديم خدمة الأقرارات الضريبية المميكنة للأفراد والشركات ، مؤكدا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد فى أكثر من مناسبة على أن التحول الرقمي داخل المصلحة سيساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة بنسبة 15 % .

يشار إلي أن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا يأتي ضمن جهود وزارة المالية في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية. كما يسهم أيضا في التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب، بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات،

و شدد مدير عام آي بي إم على اهمية توافر عدد كبير من الكوادر البشرية المؤهلة لمواكبة عملية التحول الرقمي فى مصر خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا إلي أن الشركة لديها اتفاقات تعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات فى رفع قدرات الشباب .

على صعيد آخر ، كشف أن الشركة بدأت منذ أكتوبر 2020 فى استئناف العمل مجددا بعدد محدود من موظفيها داخل مكتبها فى مصر مع مراعاة تطبيق كافة إجراءات السلامة العامة لحماية الموظفين والعملاء من مخاطر عدوي الإصابة بفيروس كورونا وتأمل فى العودة بطاقاتها تدريجيا مع مرور الوقت وتراجع عدد الإصابات .