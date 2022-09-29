مدير وكالة الطاقة الدولية يلمح لتورط روسيا في عملية تخريب «نورد ستريم».. وموسكو ترد

أكد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس أن الجهة التي تقف وراء عملية التخريب المشتبه بها لخط أنابيب غاز “نورد ستريم” الرئيسي الواصل من روسيا إلى أوروبا، واضحة تماما ملمحا لتورط روسيا فى هذا الشأن.

وقال بيرول في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر للطاقة المتجددة في العاصمة الفرنسية باريس: “لم يُعرف بعد من الذي فعل ذلك، ومن وراء هذا التخريب… ولا يزال هناك نقاش يدور بشكل أو بآخر ولكن… من الواضح للغاية… من يقف وراء الأمر”.

وأثارت عمليات التخريب التي تعرض لها خط “نورد ستريم” مؤخرا والتي تسببت في حدوث تسريبات في بحر البلطيق، التوتر في حرب متصاعدة للطاقة بين دول أوروبية وموسكو، وهي حرب أضرت بالاقتصادات الغربية الرئيسية وأدت إلى ارتفاع أسعار الغاز.

نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها يوم الخميس إن التسريبات في خط أنابيب نورد ستريم للغاز حدثت في منطقة تسيطر عليها أجهزة المخابرات الأمريكية.

روسيا ترد

نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها يوم الخميس إن التسريبات في خط أنابيب نورد ستريم للغاز حدثت في منطقة تسيطر عليها أجهزة المخابرات الأمريكية.