«هيرميس» : مصر أسست برنامج ضبط مالي قوي منذ 2016

قال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن مصر أسست برنامج ضبط مالي قوي منذ 2016، مشيرا إلى أنها تعاملت باحترافية مع العجز وأساسيات الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان السياسات المالية والدين العام، بالمؤتمر الاقتصادي الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتدار الجلسة النقاشية برئاسة الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأوضح أن تحسن البورصة والرجوع إليها كبورصة تاريخية يرتبط بعدة عوامل تتوقف على السيولة وعمق السوق المالي المصري، مشيرا إلى أن توقيت الطروحات الحكومية مرتبط أيضا بالسعر والسيولة.

يشار إلى أن هذه الجلسة تستهدف الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية، لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية، على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص.

يُشار إلى أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 انطلقت، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.