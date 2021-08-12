اتصالات وتكنولوجيا

مدير هونر مصر : نستهدف منافسة سامسونج وآبل عالميا بعد الانفصال عن هواوي

تسعي للوصول لأكبر 3 علامات تجارية في مصر
محمود جمال 3:20 م, الخميس, 12 أغسطس 21 3:20 م, الخميس, 12 أغسطس 21

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قال هاوس ما ، مدير شركة هونر الصينية للهواتف بمصر إن شركته تسعي لمنافسة العلامات التجارية لسامسونج وآبل عالميا  وهواتف الآيفون بالصين في فئة الهواتف العليا ، موضحا أن “هونر” كانت تستهدف التركيز علي شريحة المستخدمين الشباب قبل انفصالها عن مجموعة هواوي العالمية بعد دخول مستثمرين جدد إليها .


جاء ذلك خلال حفل إطلاق هونر العالمية سلسلة هواتف “magic 3” والتي من المقرر طرحها في السوق المحلية خلال شهر أكتوبر المقبل .

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وأوضح “هاوس” أن الشركة تستهدف التركيز علي 3 فئات من المستخدمين هما الفئة الاقتصادية والمتوسطة والعليا ، لافتا إلي أن “هونر” تسعي للوصول لقائمة أكبر 3 علامات تجارية في سوق المحمول بمصر.


وأضاف أن “هونر” تسعي إلى افتتاح متجر لتجربة منتجاتها في مصر و5 محال تجارية و 30 مركزا لتقديم خدمات ما بعد البيع .

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يذكر أن هونر العالمية يعمل لديها 10 آلاف موظف و تمتلك 4 مراكز البحث والتطوير و 100 مركز إبداع و 5500 براءة اختراع .

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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