مدير هونر مصر : نستهدف منافسة سامسونج وآبل عالميا بعد الانفصال عن هواوي



قال هاوس ما ، مدير شركة هونر الصينية للهواتف بمصر إن شركته تسعي لمنافسة العلامات التجارية لسامسونج وآبل عالميا وهواتف الآيفون بالصين في فئة الهواتف العليا ، موضحا أن “هونر” كانت تستهدف التركيز علي شريحة المستخدمين الشباب قبل انفصالها عن مجموعة هواوي العالمية بعد دخول مستثمرين جدد إليها .



جاء ذلك خلال حفل إطلاق هونر العالمية سلسلة هواتف “magic 3” والتي من المقرر طرحها في السوق المحلية خلال شهر أكتوبر المقبل .



وأوضح “هاوس” أن الشركة تستهدف التركيز علي 3 فئات من المستخدمين هما الفئة الاقتصادية والمتوسطة والعليا ، لافتا إلي أن “هونر” تسعي للوصول لقائمة أكبر 3 علامات تجارية في سوق المحمول بمصر.



وأضاف أن “هونر” تسعي إلى افتتاح متجر لتجربة منتجاتها في مصر و5 محال تجارية و 30 مركزا لتقديم خدمات ما بعد البيع .



يذكر أن هونر العالمية يعمل لديها 10 آلاف موظف و تمتلك 4 مراكز البحث والتطوير و 100 مركز إبداع و 5500 براءة اختراع .