مدير نظم الدفع بالمركزي المصري ينتقل للبنك الدولي

سيد بدرعلمت "المال" من مصدر مصرفي أن أحمد فرج الله، مدير إدارة نظم الدفع بالبنك المركزي المصري، ترك منصبه لينتقل للعمل بمنصب رفيع بمجموعة البنك الدولي.وأجرى البنك المركزي مؤخرًا تعديلات على إدارة نظم الدفع ليصبح أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات.كما استع

سيد بدر

علمت “المال” من مصدر مصرفي أن أحمد فرج الله، مدير إدارة نظم الدفع بالبنك المركزي المصري، ترك منصبه لينتقل للعمل بمنصب رفيع بمجموعة البنك الدولي.

وأجرى البنك المركزي مؤخرًا تعديلات على إدارة نظم الدفع ليصبح أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات.

كما استعان البنك المركزي بشريف حازم، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ‘إيتيدا’ السابق، ليتولي منصب وكيل محافظ مساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات.

ويولي “المركزي” اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأنظمة التكنولوجية للقطاع المصرفي وتحسين بنيته التحتية، عبر إطلاق خدمات الإنترنت البنكي والدفع عبر المحمول، والتي تسهم في زيادة انتشار الأعمال المصرفية وضم فئات جديدة من المجتمع للبنوك.

وفي تقرير الاستقرار المالي الصادر مؤخرًا، قال المركزي إن استراتيجية تطوير نظم الدفع تتضمن التوسع في خدمة تحويل الأموال عبر المحمول عبر عدد من الإجراءات، وتطوير نظام الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية، بالتعاون مع بنوك ومؤسسات مالية، بالإضافة إلى تطوير نظام التسوية اللحظية RTGS بالعملات الأجنبية ليكون مقابلًا لنظام التسوية اللحظية بالعملة المحلية، فضلًا عن تطوير نظام الدفع والتسوية على المستوى العربي ARPS والذي يتم العمل عليه حاليًّا.