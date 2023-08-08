مدير ميناء شرق بورسعيد يكشف عن إعداد دراسة عن خطة التداول في الـ 30 عاما المقبلة

كشف الربان على عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد عن إعداد دراسة لبوابات ميناء شرق بورسعيد وأنواع البضائع المزمع تداولها خلال 30 عاما المقبلة، بجانب دراسة مع بنك الاستثمار الأوروبي ومكتب استشاري بلجيكي لإقامة أول مركز لوجستي أخضر يتفق مع مخطط الدولة لتحقيق القيمة المضافة بالموانئ المصرية.

وأشار إلى أهمية تغيير شكل الأرصفة بالموانئ لاستقبال أنواع البضائع المختلفة بما يضمن كفاءة التداول، لافتا إلى أن عدد البوابات المزمع إنشاؤها يرتبط بنوع البضاعة المخطط تداولها تستهدف تقليل تكلفة المنتج فى النهاية.

وأشار خلال كلمته بورشة العمل التى أقامها معهد تدريب الموانئ الإثنين ببورسعيد إلى إنشاء أول إدارة للبحوث والابتكار بالميناء.

وقال إن خطط تطوير الموانى تحتاج إلى العنصر البشري الذي لا يمكن الاستغناء عنه، لافتا إلى أن الخطوات التى تتخذها الهيئه حاليا فى تطوير الموانئ تتفق مع توجهات الدولة وعبقرية المكان الذي لم يتم استغلاله بشكل أمثل حتى الآن.



وتابع أن الموانئ الخضراء استكمال لمفهوم الموانئ الذكية التى تنتهى بتحقيق الاستدامة وأبعادها الأساسية.

وكشف أن ميناء دمياط نموذج جيد لتطبيق المنظومه الإلكترونية والرقمنة الذي يحقق سرعة وصول السفينةوسرعة وكفاءة التداول.



وقال إن تحقيق ذلك يرتبط بتحقيق مجموعة من العناصر أهمها ترابط المجتمع المينائي وتوافر المرشدين والمعدات.



وأشار عاصم إلى أن التحول للميناء الأخضر الذي بدأت خطواته منذ عام 2017 بدأ يتخذ خطوات التفعيل.



وفى سياق متصل ،قال الدكتور جمال عبد الناصر مدير التعليم والتدريب بمعهد تدريب الموانى التابع للاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور علاء مرسي ، أن الذي يمتلك المعلومات يمتلك العالم مشيرا إلى أهمية الرقمنه فى تطوير الموانى حيث أن سرعة وشفافية البيانات تساهم فى تقليل التكلفه والوقت

وأشار أن شركة أمازون نجحت من خلال توظيف واستخدام الذكاء الإصطناعى الاستغناء عن العنصر البشري وإدارة عملياتها بالكامل بشكل رقمى وكذلك استطاع ميناء برشلونه تشغيل أوناش الساحه بالذكاء الإصطناعى

كما أن موانىء العالم تستعد حاليا لاستقبال السفينه يارا التى تعمل بالذكاء الإصطناعى بشكل كامل دون طاقم أو بحاره

واكد عبد الناصر أن معهد تدريب الموانى نجح فى محاكاة برامج الموانى العالميه لمختلف البرامج الرقميه التى يتم تنفيذها حاليا بالموانى المصريه



ومن ناحيتها أكدت مها ديوان المدير التنفيذي لشركة لوجيكال للحلول والإستشارات أهمية التعاون والشراكات فى تطوير الموانى

وحددت ديوان خلال ورقة العمل التى استعرضتها بورشة العمل التى نظمها معهد تدريب الموانى 4مجالات لتحقيق التعاون بين الموانى أولها تحسين العمليات والحصول على حصه تسويقه وتسهيل العمليات الإدارية ومواجهة التحديات

وأشارت إلى أن نظام الحكومه بالموانى واختلاف الاداره يؤدى إلى اختلاف اسلوب اتخاذ القرار مما يؤدى إلى عرقلة الاندماج بين المواني