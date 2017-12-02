مدير ميناء شرق بورسعيد : فوز مصر بمقعد المنظمة البحرية يرفع تصنيفها

بورسعيد- أمانى العزازى رحّب القبطان على عاصم، مدير ميناء شرق بورسعيد، بفوز مصر بمقعد المنظمة البحرية العالمية بإجمالى 130 صوتًا من 160 صوتًا. وقال عاصم إن عضوية المنظمة تمنح مصر الفرصة لتطبيق القواعد البيئية العالمية فى مجال الأنشطة البحرية، وخاصة ما يتعلق بالحفاظ على البيئة وتط

بورسعيد- أمانى العزازى





رحّب القبطان على عاصم، مدير ميناء شرق بورسعيد، بفوز مصر بمقعد المنظمة البحرية العالمية بإجمالى 130 صوتًا من 160 صوتًا.

وقال عاصم إن عضوية المنظمة تمنح مصر الفرصة لتطبيق القواعد البيئية العالمية فى مجال الأنشطة البحرية، وخاصة ما يتعلق بالحفاظ على البيئة وتطبيق قواعد تقليل الانبعاثات وتدوير المخلفات، لافتًا إلى أن الفوز بالمقعد يرفع تصنيف الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أنه يجب الاستعداد جيدًا للعمل على الأرض فى تطبيق قضايا التنمية المستدامة 2030.

وأكد أن الملف البيئي فى مجال النشاط البحرى يتطلب تطبيقه تكاليف باهظة يمكن أن تقوم المنظمة بتوفيره بدلًا من تحميل الدولة تكاليف تطبيقه.

يُذكر أن انتخابات المنظمة البحرية التى أُجريت فى لندن أمس الأول، بحضور الفريق مهاب مميش والمهندس هشام عرفات وزير النقل، أسفرت عن فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة.

فيما أشاد الفريق مميش بهذا الفوز الجديد لمصر على الساحة الدولية في بيان له، مرجعًا الفضل إلى القيادة السياسية الحكيمة، والجهد المتصل للدبلوماسية المصرية، وكذا دور المهندس #هشام_عرفات #وزير_النقل وفريق العمل معه وجهود الوزارة في هذا الشأن.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن مصر تتبوأ المكانة التي تستحقها في قلب المنظمات الدولية المختلفة، والذي يمثل استعادة لدورها الفاعل والمؤثر الذي يفرضه ثقل مصر التاريخي بين دول المنطقة والعالم.

وأضاف أن مصر تعود وبقوة لممارسة دورها الريادى على المستوى الدولي، وتواجدها في المنظمة البحرية الدولية يسهم بالنهوض بصناعة النقل البحري ويؤكد الثقة الدولية في مستوى الأمن والسلامة بالموانئ البحرية.